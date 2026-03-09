العراق يتذيل العرب بمؤشر الرعاية الصحية لعام 2026

شفق نيوز- بغداد

جاء العراق في المرتبة الثانية عشرة عربيًا ضمن تصنيف مؤشر الرعاية الصحية لعام 2026 الصادر عن Numbeo، الذي يقيس مستوى جودة الخدمات الصحية في عدد من الدول حول العالم.

ووفقًا للتصنيف، تصدّرت قطر قائمة أفضل الدول العربية في مؤشر الرعاية الصحية، تلتها الإمارات في المرتبة الثانية، ثم الأردن ثالثًا، ولبنان في المرتبة الرابعة، بينما جاءت عُمان في المرتبة الخامسة.

وفي المراتب التالية، حلّت السعودية سادسًا، تلتها الكويت في المرتبة السابعة، ثم تونس ثامنًا، والجزائر في المرتبة التاسعة، فيما جاءت مصر في المرتبة العاشرة، والمغرب في المرتبة الحادية عشرة.

أما العراق، فجاء في المرتبة الثانية عشرة عربيًا ضمن المؤشر، ما يعكس التحديات التي يواجهها القطاع الصحي مقارنة بعدد من الدول العربية الأخرى.

ويعتمد مؤشر الرعاية الصحية على عدة معايير، من بينها جودة الخدمات الطبية، كفاءة الكوادر الصحية، سرعة الحصول على العلاج، ومستوى البنية التحتية للقطاع الصحي.