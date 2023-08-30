العراق يتذيل العالم والعرب في مؤشر السعادة

شفق نيوز / جاء العراق بالمرتبة 109 حول العالم، وفي المراتب الأخيرة عربياً بأسعد شعوب العالم، وفقا لمؤشر السعادة الذي يقيم مستويات أكثر من 140 دولة.

وبحسب تقرير لمجلة CEOWORLD المختصة بالإحصائيات، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن سويسرا أسعد دولة في العالم، وبعدها أيسلندا، ثم الدنمارك، والنرويج، وفنلندا.

ويأخذ نظام التصنيف في الاعتبار 7 عوامل حاسمة: التوازن بين العمل والحياة، والرعاية الاجتماعية الحكومية، والدخل، والرعاية الصحية، والفساد، والتعليم الجيد، والحرية".

وأشار تقرير المجلة، إلى أن "أفغانستان واليمن وراوندا" تذيلت الترتيب على مستوى سعادة الشعوب حول العالم.

عربياً جاءت الامارات أولاً بالمرتبة 29 عالمياً، تلتها البحرين ثانياً ثم السعودية ثالثاً والكويت رابعاً والمغرب خامساً والجزائر سادساً وليبيا سابعاً وتونس ثامناً ولبنان تاسعاً والأردن عاشراً ومصر بالمرتبة 11 والعراق في المرتبة 12 وبالمرتبة 109 عالمياً، وأخيراً اليمن بالمرتبة 13".