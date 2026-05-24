العراق يتخلف عن دول الجوار في تصنيف السعادة العالمي

حلّ العراق عند مستوى 4.98 نقطة في تصنيف السعادة العالمي لعام 2025، متأخراً عن عدد من دول المنطقة، بينها الكويت التي سجلت 6.63 نقطة، والمملكة العربية السعودية بـ 6.60 نقطة، والإمارات العربية المتحدة بـ 6.76 نقطة، فيما جاءت الأردن عند 4.31 نقطة، ولبنان بـ 3.19 نقطة.

ووفقاً للتصنيف العالمي، الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، تصدّرت فنلندا قائمة أسعد دول العالم للعام 2025 برصيد 7.74 نقطة، تلتها الدنمارك وأيسلندا بواقع 7.52 نقطة لكل منهما، ثم السويد بـ 7.35 نقطة، وهولندا بـ 7.31 نقطة.

وجاءت دول مثل النرويج وسويسرا وأستراليا ضمن المراتب العشر الأولى، في وقت حافظت فيه الدول الإسكندنافية على هيمنتها بفضل ارتفاع مستويات الثقة الاجتماعية، وجودة الرعاية الصحية، والتعليم، والاستقرار الاقتصادي.

وبحسب البيانات، جاء العراق ضمن الفئة المتوسطة – المتأخرة عالمياً، متقدماً على دول مثل الهند (4.39 نقطة) ومصر (3.82 نقطة) واليمن (3.56 نقطة)، لكنه بقي دون متوسط العديد من الدول العربية والخليجية.

ويعتمد تقرير السعادة العالمي على مجموعة من المؤشرات، تشمل الناتج المحلي للفرد، الدعم الاجتماعي، متوسط العمر المتوقع، الحريات الشخصية، مستويات الفساد، والثقة المجتمعية، إلى جانب تقييمات الأفراد الذاتية لجودة حياتهم.