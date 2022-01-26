العراق يتخذ اجراءات وقائية لمواجهة مرض "خطير" يصيب اشجار الزيتون

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الزراعة العراقية، يوم الأربعاء، عن اتخاذها إجراءات لمواجهة مرض "خطير" يصيب أشجار الزيتون.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "نظمت في مقرها ، وبمشاركة منظمة وقاية النباتات للشرق الأدنى، اجتماعاً افتراضياً رفيع المستوى حول مرض التدهور السريع لاشجار الزيتون من أجل الإعلان عن الإجراءات الوقائية للقضاء والحد لإنتشار آفة كزيليلا فاستيديوسا".

وأوضحت أن "جلسة اليوم تأتي ضمن سلسلة جلسات تمهيدية سابقة وذلك للإعلان عن الإجراءات الوقائية لمرض التدهور السريع لاشجار الزيتون وكيفية مكافحة هذه الآفة الخطيرة وتوحيد الجهود وتدابير الصحة النباتية الفعالة للحيلولة دون انتشار المرض المتسبب عن البكتيريا، والتي ظهرت لأول مرة في جنوب إيطاليا في سنة 2013 ثم انتشرت لباقي الدول".

وتابعت الوزارة، "حرصاً من منظمة وقاية النباتات للشرق الأدنى عقد الإجتماع للحد من دخوله إلى دول شمال أفريقيا والشرق الأدنى، حيث تناول الإجتماع التعريف بمستجدات المرض واستخلاص مقترحات وتوصيات مهمة للحيلولة دون دخول وانتشار هذه الآفة الخطيرة في المنطقة للحفاظ على بساتين الزيتون".

وترأس الاجتماع، بحسب البيان، مستشار الوزارة مهدي ضمد القيسي، بحضور مدير عام دائرة وقاية المزروعات حسن مؤمن ليلو ومدير عام دائرة البستنة حاتم كريم عباس ومحرر صفحة العراق في الإتفاقية لوقاية النبات صادق جبار عباس ومعاون مدير قسم التخطيط والمتابعة في دائرة الوقاية نزار راشد ميرزا.