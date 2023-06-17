العراق يتحرك رسمياً لإدخال خدمة الإنترنت "عبر الفضاء"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الإتصالات، يوم السبت، الموافقة على الشروع بالاجراءات التعاقدية لإدخال خدمة الإنترنت "عبر الفضاء" وذلك بعد الإخفاق في تقديم الخدمة عبر الكيبل الضوئي في جميع مناطق ومدن البلاد.

وقال الوزارة في بيان اليوم، إنه "نظراً لان مشاريع تقديم خدمة الانترنت عبر الكيبل الضوئي تتطلب وقتا طويلا نسبياً ليكتمل انتشارها في جميع المناطق نتيجة لصعوبات المد والحفر وكلف التمويل العالية لهذه المشاريع وبهدف تنويع مصادر تقديم الخدمة مما يسهم في زيادة المنافسة وخفض الاسعار ، فقد أقرت هيئة الرأي في وزارة الاتصالات الموافقة على الشروع بالإجراءات التعاقدية لادخال خدمة ( الإنترنت عبر الفضاء) للعراق ولأول مرة اسوةً بالدول المتقدمة في العالم بإستخدام تقنيات الاقمار الصناعية واطئة المدارات التي تقوم بتزويد خدمة الانترنت مباشرةً الى المستخدمين على الأرض عن طريق شبكة ضخمة من الاقمار الصناعية توفرها عدد من الشركات العالمية الرصينة مثل (one web) و(Space X) و( Amazon )".

ووفقا للبيان فإن الوزارة "قامت بفتح قنوات التفاوض المباشرة مع هذه الشركات للمضي باجراءات التعاقد بغية ايصال هذه الخدمة للعراق بأسرع وقت ممكن".

وتعاني العديد من مناطق وسط وجنوب البلاد ما عدا اقليم كوردستان من تردي خدمة الإنترنت، والتي تفاقمت مؤخرا بشكل ملحوظ وبدأ المواطنون يشكون منها ويطالبون بتحسينها رغم التكاليف الباهظة التي يدفعونها إلى شركات الإتصالات مقابل الحصول على سعات ليست بالمستوى المطلوب.