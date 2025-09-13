العراق يتحرك لاستغلال موقعه الجغرافي في مجال العالم الرقمي للربط بين 3 قارات

شفق نيوز- البصرة

كشفت وزارة الاتصالات العراقية، يوم السبت، عن خطط جديدة لتفعيل الموقع الجغرافي المميز للعراق، بما يجعله حلقة وصل رئيسية بين جنوب شرق آسيا وأوروبا عبر المحيط الهندي وبحر العرب والخليج.

وقال مدير اتصالات البصرة محمد حلو لوكالة شفق نيوز إن "العراق يمتلك موقعاً استراتيجياً يتيح استقبال وتمرير السعات الرقمية بشكل فعال، إذ توجد حالياً كوابل بحرية في الخدمة مثل FALCON و GBI، تنقل البيانات من دول جنوب شرق آسيا والهند باتجاه أوروبا، وهذه المشاريع القائمة تُعد خطوة أولى لاستثمار الممر العراقي في خدمة الاتصالات العالمية، وهي تمثل الأساس الذي تُبنى عليه مشاريع أكبر قيد التنفيذ حالياً".

ووفقاً للحلو، فقد "تضمنت الفترة الماضية توقيع أربعة عقود لإنزال كوابل بحرية جديدة، أبرزها مشروع توافريكا الذي يُعد الأطول في العالم بطول خمسة وأربعين ألف كيلومتر، يبدأ هذا الكابل من أوروبا نزولاً إلى أفريقيا عبر المحيط الأطلسي، ثم يمر بالقرن الأفريقي وصولاً إلى جنوب شرق آسيا، قبل أن يتفرع إلى العراق من خلال منفذ الخليج العربي".

وأوضح أن "الأعمال يفترض أن تنطلق خلال الربع الأخير من العام الحالي، مع إمكانية دخوله الخدمة في السنة المقبلة، ليكون نقلة نوعية تعزز موقع العراق على خارطة البيانات الدولية".

كما تشمل المشاريع الأخرى، بحسب الحلو، "كابل (فايبر إن غلف) الذي تم التوقيع عليه في شهر آذار/ مارس الماضي مع شركة أريد، ويُعد نقلة نوعية من الناحية التقنية، إذ يتكون من 24 فايبر (من الألياف الضوئية) بقدرة نقل هائلة تصل إلى 720 تيرابت، ويبلغ الطول الكلي للمسار 1900 كيلومتر، والعراق جزء أساسي من هذا المشروع الذي يجري حالياً في مرحلة ترسيم المسار واستحصال الموافقات اللازمة".

وأشار إلى أن "التعاقد على كابل شمال الخليج SMW بطول 27 ألف كيلومتر وهو قائم فعلياً، فضلاً عن كابل وور لنك المخصص لربط قواعد البيانات".

واعتبر أن "هذه المشاريع تُعد سيادية وستعزز مكانة العراق في المنطقة، إذ ستُنزل السعات في ميناء الفاو وتُنقل لاحقاً إلى أوروبا، عبر المنظومة الوطنية، ما يساهم في اختصار المسافة وحل مشكلة تأخر البيانات وضعفها".

وخلص حلو إلى القول إن "العراق سيكون محوراً جديداً للتطور الرقمي العالمي، وستتجه الشركات الدولية لافتتاح مراكز بيانات فيه، الأمر الذي يعزز سيادة الدولة وأمنها الرقمي".