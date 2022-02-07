العراق يتجه إلى قطر لاستيراد الغاز لتشغيل محطات الكهرباء

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الاثنين، أنها ستستعين بالغاز القطري لتأمين حاجتها من الوقود لتشغيل محطات توليد الطاقة.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن وزيرها بالوكالة عادل كريم، بحث خلال زيارته السريعة لدولة قطر مع وزير البترول والطاقة القطري سعد شريدة الكعبي، امكانية توريد الغاز القطري للعراق لمعالجة وسد النقص الحاصل من الغاز لإدامة زخم عمل محطات الإنتاج.

واشارت الى انه جرى خلال الزيارة بحث القضايا اللوجستية اللازمة لتوريد الغاز من خلال الموانئ القطرية للعراق، مبينة ان الجانب القطري أبدى استعداده لتزويد العراق بالغاز.

ولفتت الوزارة الى أن هذا الأمر يستلزم إجراءات سريعة وتعضيد الجهود من قبل وزارات النفط والنقل والمالية والجميع مع الكهرباء لإنجاز هذا المشروع الحيوي والمهم.

يشار إلى أن الإنتاج العراقي من الغاز لا يغطي سوى جزء بسيط من حاجة محطات توليد الطاقة الكهربائية، مما اضطر الحكومة إلى استيراد الغاز وكذلك الكهرباء من إيران، وعادة ما تشهد خطوط الإمداد الإيرانية توقف بين وقت وآخر بسبب تلكؤ بغداد في تسديد أجور الغاز والكهرباء.