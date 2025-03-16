العراق يتجه لاعتماد نظام جديد للتعداد السكاني والاستغناء عن التقليدي

شفق نيوز/ صرّح رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية ضياء عواد كاظم، بأنّ العراق يتجه الى اعتماد نظام تعداد سكاني حديث دون الحاجة الى التقليدي القديم.

جاء ذلك خلال استضافته من قبل مركز الرافدين للحوار RCD في جلسة نقاشية بعنوان "العراق في ضوء الإحصاء السكاني 2024: النتائج المحتملة والخطط المؤجلة".

وعدّ كاظم، التعداد السكاني الذي أجراه العراق نهاية العام 2024 "خطوة تاريخية بعد 37 عامًا من غياب بيانات شاملة"، مردفا بالقول إن هذا التعداد "تم تنفيذه وفق آلية عصرية ساعدت على توخي الدقة في جمع البيانات وتقليل التدخل البشري، وفي ظل نظام أمان يأخذ بنظر الاعتبار خصوصية المواطنين".

وأشار الى، أهمية التعداد السكاني بوصفه أداة رئيسة للتخطيط التنموي، حيث يوفر معلومات ديموغرافية، اجتماعية، واقتصادية دقيقة، تُسهم في صياغة السياسات المستقبلية، مع التوجه نحو نظام سجل إلكتروني مستقبلي يضمن تحديث البيانات دون الحاجة إلى تعداد تقليدي جديد.

وكانت وزارة التخطيط العراقية قد أعلنت، في شهر شباط/ فبراير 2025، عن النتائج الأساسية للتعداد العام للسكان، والتي أظهرت أن عدد سكان البلاد يبلغ 46 مليوناً و118 ألف نسمة، بعدما ذكرت النتائج الأولية التي أُعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2025 أن عددهم يبلغ 45 مليوناً و407 آلاف نسمة.

وأجرى العراق أول تعداد سكاني شامل منذ 37 عاماً في يومي 20 و21 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وأعلنت الحكومة العراقية.