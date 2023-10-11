العراق يبرم مذكرة تنفيذية للنقل الجوي مع الجانب اللبناني

شفق نيوز/ وقع رئيس سلطة الطيران المدني العراقي ، عماد عبد الرزاق الأسدي، اليوم الأربعاء، مذكرة تنفيذية للنقل الجوي مع الجمهورية اللبنانية ممثلة بالمديرية العامة للطيران المدني.

وجرت مراسم التوقيع بحضور وزير الاشغال العامة والنقل اللبناني علي حميه وبحضور القائم بالأعمال العراقي في لبنان والنواقل الوطنية العراقية، ياتي ذلك على هامش أعمال منتدى أسعد قطيط في بيروت.

وقال الأسدي، في بيان لوزارة النقل العراقي، إن التوقيع على هذه المذكرة ياتي بغية تحديث المذكرة السابقة الموقعة مع الجمهورية اللبنانية في عام 2019 ، لغرض تعزيز آفاق التعاون المشترك في قطاع النقل بما يسهم في تطوير واقع الطيران المدني بين البلدين .

وأكد أن منتدى اللبناني يعد فرصة طيبة للتواصل بين البلدين ولمناقشة مجموعة من الأهداف المشتركة بغية تنفيذ مجموعة من المشاريع المشتركة لتعزيز مبدأ الشراكة والرؤية الهادفة في قطاع الطيران المدني.