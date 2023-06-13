العراق يبرم عقداً مع إئتلاف دولي لتحديث الدراسة الاستراتيجية لموارد المياه لغاية 2035

شفق نيوز/ أبرم وزير الموارد المائية عون ذياب عبدالله، يوم الثلاثاء، عقداً مع ائتلاف شركتي "هايدرونوفا" الإيطالية و"الكونكورد" الأردنية لتحديث الدراسة الاستراتيجية لموارد المياه والأراضي في العراق ذات الأُفق التخطيطي الممتد لغاية 2035.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن عبدالله وقع عقد مشروع التحديث الاول للدراسة الاتسراتيجية لموارد المياه والأراضي في العراق مع الائتلاف الدولي المؤلف من شركتي هايدرونوفا الإيطالية والكونكورد الأردنية ، وتتضمن الدراسة أعمال التطوير الحاصلة في الدول المتشاطئة ، وتأثير التغيرات المناخية وإنعكاساتها على تأمين المياه بنوعيات جيدة لجنوب العراق والأهوار بشكل خاص، ذلك فضلاً عن المياه الجوفية وتأثيراتها على الزراعة.

ووفقا للبيان فإن الدراسة الاستراتيجية تُعد خارطة الطريق لاستدامة الموارد المائية في العراق، ودليلاً لإدارة هذا القطاع الحيوي في ظل ظروف الشحة المائية المتوقعة مستقبلاً ، بغية الوصول الى تحقيق أهداف الوزارة في تحقيق استدامة الموارد المائية في العراق.

ويعاني العراق منذ سنوات عدة من أزمة جفاف خطيرة جراء عدم التزام دول المنبع بتزويد البلاد بحصصهم المائية، إلى جانب شح الأمطار، وتفاقم الأزمة في السنوات الثلاث الأخيرة لتصل ذروتها خلال العام الحالي حيث جفت العديد من الأنهار والأهوار وانخفضت مناسيب نهريّ دجلة والفرات بشكل كبير.