العراق يبدي استعداده لاستضافة مؤتمر عربي لحقوق الإنسان

شفق نيوز/ أبدى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الأحد، استعداد وترحيب بلاده بانعقاد المؤتمر القادم للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في العاصمة بغداد.

جاء ذلك، خلال استقبال السوداني، الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سلطان بن حسن الجمالي، والوفد المرافق له، في العاصمة بغداد، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وشهد اللقاء، بحسب البيان، التباحث في ملفّ حقوق الإنسان، وعمل المنظّمات المحلية والإقليمية والدولية في هذا المجال، واستعراض التطوّر الحاصل الذي تشهده البيئة القانونية والدستورية العراقية، في ضمان مفردات حقوق الأفراد والجماعات والحقوق المدنية العامة.

وأكد السوداني، خلال اللقاء، استعداد وترحيب العراق بانعقاد المؤتمر القادم للشبكة العربية في العاصمة بغداد، ضمن دأب الحكومة على تهيئة المناخ العام لعمل مؤسسات ومنظّمات حقوق الإنسان، وعقد المؤتمرات والورش التطويرية الداعمة لأنشطتها.

هذا وتضمن اللقاء، وفق البيان، استعراض الأحداث الجارية في قطاع غزّة واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني، وانتهاكات حقوق الإنسان التي خرقت كل المعايير الأخلاقية الدولية، ودور المجتمع الدولي بمؤسساته ومنظماته الحقوقية والقانونية في وقف هذه الجرائم المنظّمة.