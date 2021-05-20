العراق يبدي استعدادا لإستقبال الجرحى الفلسطينيين

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة يوم الخميس استعداد مؤسساتها الصحية لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.
وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور سيف البدر في بيان اليوم، إنَّ"العراق وقف مع كلّ أشقائه وأخوانه في الإنسانية في كلّ الأزمات السابقة".
وأشار إلى أنَّ "وزارة الصحة أرسلت سابقاً وفوداً لممارسة العمل الطبي في فلسطين وغيرها"، لافتاً إلى أنَّ"جميع المؤسسات الصحية العراقية مستعدة لاستقبال أيَّ عددٍ من الجرحى الفلسطينيين أو من أيّ مكانٍ آخر لتقديم مختلف الخدمات الصحية المتوفرة وكذلك هيَّأت الوزارة فِرَقاً طبية خاصة لارسالهم إلى فلسطين أو إلى أيّ مكانٍ آخر لتقديم مختلف الخدمات الطبية".