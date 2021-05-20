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العراق يبدي استعدادا لإستقبال الجرحى الفلسطينيين

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-20T09:05:30+0000
العراق يبدي استعدادا لإستقبال الجرحى الفلسطينيين

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة يوم الخميس استعداد مؤسساتها الصحية لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور سيف البدر في بيان اليوم، إنَّ"العراق وقف مع كلّ أشقائه وأخوانه في الإنسانية في كلّ الأزمات السابقة".

وأشار إلى أنَّ "وزارة الصحة أرسلت سابقاً وفوداً لممارسة العمل الطبي  في فلسطين وغيرها"، لافتاً إلى أنَّ"جميع المؤسسات الصحية العراقية مستعدة لاستقبال أيَّ عددٍ من الجرحى الفلسطينيين أو من أيّ مكانٍ آخر لتقديم مختلف الخدمات الصحية المتوفرة وكذلك هيَّأت الوزارة فِرَقاً طبية خاصة لارسالهم إلى فلسطين أو إلى أيّ مكانٍ آخر لتقديم مختلف الخدمات الطبية".

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