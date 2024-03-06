العراق يبحث مع شركة "كاز بروم" نقل الغاز السائل إلى المنازل

شفق نيوز/ بحثت وزارة النفط العراقية، يوم الأربعاء، مع شركة كاز بروم، توسيع نشاط خدمات نقل الغاز السائل إلى المجمعات السكنية، إضافة إلى استخدام الغاز السائل للمركبات والطبخ.

وذكر بيان للوزارة، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر، اجتمع مع مسؤولين في شركة تعبئة وخدمات الغاز، وفريق فني يمثل شركة (كاز بروم)، لبحث آفاق التعاون المشترك مع شركة عالمية متخصصة في قطاع الغاز والاستفادة من تجربتها الطويلة في هذا المجال للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين عبر تطوير وتوسيع نشاط خدمات نقل الغاز السائل عبر الأنابيب، إلى المجمعات السكنية والخدمية والصناعية وغيرها، إلى جانب استخدام الغاز السائل للمركبات والطبخ ، إضافة إلى تطوير وتحديث المنشآت الصناعية للمعامل".

من جانبه أوضح مدير عام شركة تعبئة وخدمات الغاز، أنمار علي حسين، بحسب البيان، أن "اللقاء تضمن استعراض نشاط الشركة والخدمات المقدمة للمواطنين والمشاريع والخطط التطويرية".

ووفق البيان، قدم فريق شركة (كاز بروم) إيجازاً عن الإمكانيات المتطورة التي يمكن تقديمها، والخبرات الطويلة التي تتمتع بها الشركة على صعيد قطاع الغاز والبنى التحتية والخدمية في هذا الإطار".