العراق يباشر بتنصيب بوابات لـ"الفحص الاشعاعي" في منافذه الحدودية

شفق نيوز/ باشر مركز الوقاية من الاشعاع في وزارة البيئة العراقية، يوم الثلاثاء، بتنصيب واختبار بوابات للفحص الإشعاعي في المنافذ الحدودية كافة، للتحقق من كل ما يدخل للبلاد ورصد أي مادة ملوثة أو تحمل مصدراً إشعاعياً.

وقال وزير البيئة نزار ئاميدي بحسب بيان لمركز الوقاية من الاشعاع ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم تفعيل المشروع والمضي قدماً في إنجازه، والنهوض بالعمل الرقابي لمركز الوقاية من الإشعاع في الرقابة على المواد الغذائية والاستهلاكية كافة وتعزيز قدرة الفحص الإشعاعي في المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية ،حيث تم إعداد مشروع استثماري متكامل يتضمن نصب بوابات الفحص الإشعاعي في المنافذ كافة وإنشاء اربعة مختبرات ، وربط شبكة البوابات ضمن نظام مراقبة يتم السيطرة عليه مركزياً من قبل المركز".

من جانبه؛ أشار مدير عام مركز الوقاية من الاشعاع صباح الحسيني الى ان "العمل في الفحص الإشعاعي سيكون بإشراف مباشر من قبل المركز وسيتم نصب محطة مراقبة في مقر المركز لمراقبة إجراءات الفحص بشكل آني ومستمر".

واوضح، ان "هذه البوابات تشكل العصب الأساس في مراقبة دخول المواد الغذائية والاستهلاكية المستوردة الى العراق من الناحية الاشعاعية، حيث سيتم نصب البوابات بمحافظة البصرة في منفذ ميناء أم قصر وإستكمال نصبها لاحقا في باقي المحافظات والمنافذ الحدودية الاخرى".

وأكد الحسيني، "إختيار المواصفات الخاصة بهذه البوابات بما يتوافق مع المعايير الرقابية المعتمدة ومن أفضل المناشئ العالمية التي تمتاز بالكفاءة والدقة العالية في الكشف والقياس والتحري عن النظائر المشعة"، لافتاً الى أن "المركز قام بإعداد دورات مكثفة للعاملين على تشغيل هذه البوابات في المنافذ الحدودية كافة".

وتابع البيان ان "المشروع يشكل خطوة إقتصادية مهمة من خلال تعزيز قدرات الفحص الإشعاعي في المنافذ الحدودية وضمان حماية المواطنين والبيئة من مخاطر التعرض الإشعاعي الى مواد استهلاكية ملوثة تفوق الجرع الإشعاعية المعتمدة لعموم الناس".