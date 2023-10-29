العراق يباشر بالتقييم البيئي لانبعاثات غازات الميثان

شفق نيوز/ أعلنت مديرية التغييرات المناخية في وزارة البيئة العراقية، اليوم الأحد، أنها باشرت بتنفيذ مشروع خاص بتقييم انبعاثات غاز الميثان في قطاع النفط والغاز.

وذكرت المديرية في بيان لها ان هذا المشروع سيتم بدعم مالي وفني من تحالف الهواء النظيف والمناخ CCAC احد مؤسسات برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP.

واضافت ان المشروع سينفذ من قبل فريق فني متخصص من وزارتي البيئة والنفط حيث يعتبر الحد من انبعاثات غازات الميثان احد أولويات وثيقة المساهمات الوطنية العراقية NDC والاستفادة منه قتصاديا والحد من تاثيراته الصحية والبيئية وخاصة في جنوب العراق.

والميثان من الغازات الدفيئة القوية والملوثات المناخية قصيرة العمر (SLCP) المنبعثة في المقام الأول من الأنشطة البشرية.

ويؤدي الميثان إلى تفاقم تغير المناخ بشدة ، ولكن له أيضًا عددًا من التأثيرات غير المباشرة على صحة الإنسان ، وغلات المحاصيل ، وصحة الغطاء النباتي من خلال دوره كمقدمة لتشكيل أوزون التروبوسفير.