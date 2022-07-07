العراق وإيران يوقعان مذكرات تفاهم في مختلف المجالات التجارية

شفق نيوز/ أعلنت غرفة تجارة الأهواز في إيران، يوم الخميس، توقيع مذكرات تفاهم عدة في المجالات التجارية مع العراق، مؤكدة أن تنفيذ هذه المذكرات يجب أن يكون دائما على جدول أعمال الطرفين لزيادة زخم تطوير التجارة بين البلدين.

وذكرت نائبة رئيس غرفة تجارة الأهواز، شهلا عموري، أن "إيران والعراق كدولتين جارتين، تربطهما علاقة صداقة وتعاون جيدة للغاية على مستوى المنطقة، ويمكن تطوير ذلك في مختلف المجالات لتحقيق المصالح الاقتصادية للجانبين".

واكدت أن "إقامة المعارض المختصة للمنتجات الإيرانية في العراق وكذلك قبول وفود رجال الأعمال في إيران سيؤدي إلى أفضل عرض للإمكانيات الاقتصادية لمنتجي بلادنا".

ومن بين المذكرات العملية بين البلدين، أشارت عموري إلى "التعاون في صناديق ضمان الصادرات، ومذكرة التفاهم في مجال المعارض، واتفاقيات النقل البري والترانزيت، والسكك الحديدية، ومذكرة تفاهم في مجال الشؤون الجمركية".

ولفتت عموري، إلى أن "هذه المذكرات تتمتع بميزة كبيرة ويجب استخدامها بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص من أجل تنمية التبادلات التجارية".

وخلصت نائبة رئيس غرفة تجارة اهواز إيران إلى القول، إن "غرفة تجارة بغداد بصفتها غرفة عاصمة العراق، أعلنت عن استعدادها للقيام بالمتابعة اللازمة في مجال تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين إيران والعراق".