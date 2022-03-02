سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق وإيران يتبادلان رفات 81 جنديا قضوا في الحرب بين البلدين

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-02T12:31:40+0000
العراق وإيران يتبادلان رفات 81 جنديا قضوا في الحرب بين البلدين

شفق نيوز / أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يوم الأربعاء، إشرافها على إعادة رفات تسعة جنود عراقيين مجهولة الهوية، عبر منفذ الشلامجة الحدود مع إيران جنوبي العراق.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "كذلك أعيد رفات 72 جندياً إيرانياً إلى بلادهم، وذلك عند منفذ الشلامجة الحدودي قرب مدينة محافظة البصرة جنوبي العراق".

وأضافت أن "الأمهات، الآباء، الزوجات، وأفراد العائلة الآخرين، سيتمكنون من معرفة مصير ذويهم بعد سنوات من عدم اليقين والشك، وذلك مع مرور 30 عاماً على انتهاء الحرب العراقية الإيرانية"، مؤكدة مواصلة "دعمها للجهات المعنية في تقديم إجابات لهذه العائلات".

related

العراق يحدد موعداً نهائياً لعودة رعاياه من إيران قبل غلق الحدود

Date: 2020-03-04 18:19:49
العراق يحدد موعداً نهائياً لعودة رعاياه من إيران قبل غلق الحدود

العراق يهدر أول موجة سيول قادمة من إيران

Date: 2021-11-24 08:13:13
العراق يهدر أول موجة سيول قادمة من إيران

العراق يغلق أحد منافذه أمام دخول الإيرانيين

Date: 2021-09-27 09:33:24
العراق يغلق أحد منافذه أمام دخول الإيرانيين

العراق يعيد حمولة "بوري" إلى إيران

Date: 2021-06-28 13:29:06
العراق يعيد حمولة "بوري" إلى إيران

مصدر يكشف حقيقة إغلاق منفذ حدودي بين العراق وإيران

Date: 2021-05-13 11:48:24
مصدر يكشف حقيقة إغلاق منفذ حدودي بين العراق وإيران

العراق يحدد ملفات "عالقة" مع إيران لم تحل بسبب اهمال الحضور لبغداد

Date: 2021-08-04 16:03:00
العراق يحدد ملفات "عالقة" مع إيران لم تحل بسبب اهمال الحضور لبغداد

إيران ترد على مبادرة العراق: لن نرسل الزوار

Date: 2020-09-30 17:59:38
إيران ترد على مبادرة العراق: لن نرسل الزوار

واسط تكشف عن اتفاق بشأن دخول الزوار الإيرانيين عبر زرباطية

Date: 2020-09-10 09:16:58
واسط تكشف عن اتفاق بشأن دخول الزوار الإيرانيين عبر زرباطية