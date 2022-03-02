العراق وإيران يتبادلان رفات 81 جنديا قضوا في الحرب بين البلدين

شفق نيوز / أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يوم الأربعاء، إشرافها على إعادة رفات تسعة جنود عراقيين مجهولة الهوية، عبر منفذ الشلامجة الحدود مع إيران جنوبي العراق.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "كذلك أعيد رفات 72 جندياً إيرانياً إلى بلادهم، وذلك عند منفذ الشلامجة الحدودي قرب مدينة محافظة البصرة جنوبي العراق".

وأضافت أن "الأمهات، الآباء، الزوجات، وأفراد العائلة الآخرين، سيتمكنون من معرفة مصير ذويهم بعد سنوات من عدم اليقين والشك، وذلك مع مرور 30 عاماً على انتهاء الحرب العراقية الإيرانية"، مؤكدة مواصلة "دعمها للجهات المعنية في تقديم إجابات لهذه العائلات".