العراق وإيران يتبادلان رفات 118 مفقوداً من حرب الخليج الأولى (صور)

شفق نيوز- بغداد

جرت في منفذ الشلامجة الحدودي بمحافظة البصرة، صباح اليوم الأحد، مراسم تبادل رفات لجنود عراقيين وايرانيين ممن قضوا في الحرب الدامية التي دارت رحاها بين البلدين في ثمانينات القرن المنصرم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "بدأت الآن مراسيم تسلم وتسليم رفات مفقودي الحرب العراقية الإيرانية بين الجانبين العراقي والايراني في منفذ الشلامجة الحدودي شرق البصرة".

وأضاف، أن "عدد الرفات المسلمة والمستلمة كانت لـ70 عراقياً، و48 إيرانياً".

وبحسب الصور، فإن "أغلب الرفات للجانب العراقي، كانت مجهولة الهوية".

ويتم تبادل الرفات بين البلدين بشكل دوري، وفقا لاتفاق جنيف لعام 2008، الذي وقع برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، غير أن الإحصاءات الرسمية بشأن إجمالي ما تم تسليمه واستلامه ما زالت غير متوفرة.

وخاض البلدان حربا استمرت ثماني سنوات، عرفت باسم "حرب الخليج الأولى"، وأسفرت عن سقوط نحو مليون قتيل من الجانبين (بحسب تقديرات غير رسمية)، إضافة إلى خسائر اقتصادية تجاوزت التريليون دولار.

وتشهد العلاقات العراقية الإيرانية تقاربًا منذ عام 2003، عقب إسقاط نظام الرئيس الأسبق صدام حسين، على يد قوات دولية بقيادة الولايات المتحدة.