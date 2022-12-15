بينهم طيار عراقي .. بغداد وطهران يتبادلان رفات أكثر من 100 جندي

شفق نيوز/ أعلنت مديرية حقوق الإنسان في وزارة الدفاع العراقية، يوم الخميس، تبادل رفات أكثر من 100 جندي مع إيران ممن قضوا في الحرب الدموية بين البلدين التي استمرت لثماني سنوات خلال ثمانينيات القرن المنصرم.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إنه "استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين جمهوريتيّ العراق وإيران الإسلامية العام 2008، اجرت شعبة تسلم وتسليم الشهداء في البصرة قسم الأسرى والمفقودين التابعة الى مديرية حقوق الإنسان، عملية تبادل لرفات عسكريين فقدوا جرّاء الحرب العراقية الإيرانية (1980- 1988) عبر منفذ الشلامجة الحدودي".

ووفقا للبيان فقد تم "تسلم (3) رفات لشهداء عراقيين بضمنهم (1) رفاة معلوم الهوية لطيار عراقي اسمه (مصطفى احمد) ، وتسليم الجانب الإيراني (98) رفاتاً منها (63) رفاتاً من معلومي الهوية".

وأشارت المديرية في بيانها تم إيداع الرفات في مقر شعبة الشهداء في البصرة، تمهيداً لنقلها الى دائرة الطب العدلي في بغداد، لإكمال الفحوصات الطبية.

هذا وتمت عملية التسلم والتسليم بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بحسب البيان.

وحرب الخليج الأولى أو الحرب العراقية الإيرانية، أطلقت عليها الحكومة العراقية آنذاك اسم قادسية صدام بينما عُرفت في إيران باسم الدفاع المقدس (بالفارسية: دفاع مقدس)، وهي حرب نشبت بين العراق وإيران من أيلول/ سبتمبر 1980 حتى آب/ أغسطس 1988، انتهت بلا انتصار لطرفي الصراع و قبولهما لوقف إطلاق النار، وبالرغم من ذلك خلّفت الحرب نحو مليون قتيل وخسائر مالية بلغت 400 مليار دولار أمريكي.

ودامت هذه الحرب لثماني سنوات لتكون بذلك أطول نزاع عسكري في القرن العشرين وواحدة من أكثر الصراعات العسكرية دموية في العالم.