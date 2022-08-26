العراق وإيران وسوريا يتحركون عملياً للسيطرة على العواصف الترابية

شفق نيوز/ أعلن نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة حماية البيئة الايرانية علي سلاجقة، انه سيتم خلال تشرين الأول / أكتوبر ، تبادل الخبراء بين إيران والعراق وسوريا للبحث في السيطرة على العواصف الترابية وبدء العمليات الميدانية لمعالجتها.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن سلاجقة قوله، تم اتخاذ إجراءات جيدة في هذا المجال في داخل البلاد، حيث حددت لجنة "مكافحة العواصف الترابية" في منظمة البيئة، البؤر الداخلية، وفي اجتماعات مختلفة تمت صياغة خطة مدتها 10 سنوات للسيطرة على هذه البؤر حيث تم تسليمها للجهات ذات الصلة مثل وزارات الطاقة والجهاد والزراعة والنفط والصناعة والداخلية لبدء العمليات الميدانية.

وحول البرامج الخارجية للتعامل مع الغبار والعواصف الترابية قال المسؤول الإيراني إنه، "تم تحديد 270 مليون هكتار من البؤر الخارجية للعواصف الترابية في الدول المجاورة الواقعة والتي تؤثر على بلادنا ، للتعامل معها حيث بدأنا بنشاط دبلوماسي".

وتابع سلاجقة بالقول إن رئيس الجمهورية الإيرانية أكد كثيرا لنجري مفاوضات مع دول الجوار في أسرع وقت ممكن حتى يتخلص المواطنون من مشاكل الغبار والعواصف الترابية، مضيفا "لقد بذلنا الجهود التي اثمرت عن توقيع 5 مذكرات تفاهم عملانية، وأخيراً ، في يوليو ، اجتمعت 11 دولة مجاورة متأثرة بالغبار في شكل اجتماع إقليمي في إيران".