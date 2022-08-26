سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق وإيران وسوريا يتحركون عملياً للسيطرة على العواصف الترابية

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-26T07:13:53+0000
العراق وإيران وسوريا يتحركون عملياً للسيطرة على العواصف الترابية

شفق نيوز/ أعلن نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة حماية البيئة الايرانية علي سلاجقة، انه سيتم خلال تشرين الأول / أكتوبر ، تبادل الخبراء بين إيران والعراق وسوريا للبحث في السيطرة على العواصف الترابية وبدء العمليات الميدانية لمعالجتها.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن سلاجقة قوله، تم اتخاذ إجراءات جيدة في هذا المجال في داخل البلاد، حيث حددت لجنة "مكافحة العواصف الترابية" في منظمة البيئة، البؤر الداخلية، وفي اجتماعات مختلفة تمت صياغة خطة مدتها 10 سنوات للسيطرة على هذه البؤر حيث تم تسليمها للجهات ذات الصلة مثل وزارات الطاقة والجهاد والزراعة والنفط والصناعة والداخلية لبدء العمليات الميدانية.

وحول البرامج الخارجية للتعامل مع الغبار والعواصف الترابية قال المسؤول الإيراني إنه، "تم تحديد 270 مليون هكتار من البؤر الخارجية للعواصف الترابية في الدول المجاورة الواقعة والتي تؤثر على بلادنا ، للتعامل معها حيث بدأنا بنشاط دبلوماسي".

وتابع سلاجقة بالقول إن رئيس الجمهورية الإيرانية أكد كثيرا لنجري مفاوضات مع دول الجوار في أسرع وقت ممكن حتى يتخلص المواطنون من مشاكل الغبار والعواصف الترابية، مضيفا "لقد بذلنا الجهود التي اثمرت عن توقيع 5 مذكرات تفاهم عملانية، وأخيراً ، في يوليو ، اجتمعت 11 دولة مجاورة متأثرة بالغبار في شكل اجتماع إقليمي في إيران".

related

إيران تسعى لإستئناف زيارة العتبات في العراق وسوريا

Date: 2020-04-14 11:51:18
إيران تسعى لإستئناف زيارة العتبات في العراق وسوريا

تتكفل بغداد بجزء منه.. إيران تتقي عواصف العراق بحزام أخضر

Date: 2022-04-24 12:02:27
تتكفل بغداد بجزء منه.. إيران تتقي عواصف العراق بحزام أخضر

جهود دبلوماسية مكثفة لتقاسم ضرر شح المياه في العراق مع ثلاث دول

Date: 2021-05-15 13:23:55
جهود دبلوماسية مكثفة لتقاسم ضرر شح المياه في العراق مع ثلاث دول

العراق بمقدمة الدول العربية قطعاً للإنترنت

Date: 2020-01-30 17:32:30
العراق بمقدمة الدول العربية قطعاً للإنترنت

سبعة ملایین زائر بين العراق وايران سنوياً

Date: 2019-11-10 13:11:18
سبعة ملایین زائر بين العراق وايران سنوياً

الرئاسة الإيرانية تبلغ بقرار إيجاد لوائح إلغاء تأشيرات الدخول مع العراق

Date: 2021-06-13 06:32:28
الرئاسة الإيرانية تبلغ بقرار إيجاد لوائح إلغاء تأشيرات الدخول مع العراق

وزير الموارد المائية: إيران تسببت بفقدان الخزين المائي لأثنين من سدود العراق

Date: 2021-05-27 12:19:25
وزير الموارد المائية: إيران تسببت بفقدان الخزين المائي لأثنين من سدود العراق

تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في العراق لزائر إيراني

Date: 2020-02-24 12:25:09
تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في العراق لزائر إيراني