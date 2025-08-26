العراق وإيران.. خطة لرفع عدد السياح إلى 10 ملايين

شفق نيوز- بغداد

أعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، أحمد فكاك البدراني، يوم الثلاثاء، الاستعداد لرفع عدد السياح مع إيران إلى 10 ملايين سائح.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس رابطة مكاتب الخدمات السياحية الإيرانية حرمت الله رفيعي بالوزير البدراني في العاصمة العراقية بغداد.

واقترح الوزير، بحسب وكالة "مهر" الإيرانية، القطاع الخاص السياحي الإيراني "بتطوير السياحة التاريخية والثقافية وسياحة العلاجية بالإضافة إلى السياحة الدينية بين البلدين، وأعلن بأن وزارة السياحة العراقية مستعدة لتطوير التبادلات السياحية مع إيران".

من جهته، قال رفيعي، الذي يتابع في بغداد ترتيبات عقد "رودشو"، إنه "من المقرر عقد فعالية (رودشو) السياحة الإيرانية في أواخر أيلول/ سبتمبر المقبل في ثلاث مدن بغداد وكربلاء والبصرة، مع عقد جلسات (بي تو بي) وليالي إيران في هذه المدن الثلاث".

وأضاف أنه "وفقاً لإحصائيات الحكومة العراقية، يسافر سنوياً 3.5 مليون سائح عراقي للزيارة والصحة إلى إيران، ووفقاً لاقتراح وزير التراث الثقافي والسياحة الإيراني، من المقرر هذا العام إعداد ترتيبات لتبادل نحو 10 ملايين سائح بين طهران وبغداد وبالعكس، ومن هذا العدد سيصل نصيب إيران إلى نحو 5 ملايين سائح".

وقال رفيعي خلال لقاء الوزير العراقي "أتيحت فرصة للمكالمة الهاتفية مع وزير التراث الثقافي والسياحة الايراني صالحي أميري، وتحدث الوزيران حول ترميم الآثار التاريخية وتطوير وتفعيل السياحة أكثر مع بعضهما البعض، وأعرب رضا صالحي أميري عن أمله في أن يؤدي التخطيط الدقيق والاتفاقيات التي تتم إلى ازدهار أكبر للسياحة".

وأوضح رئيس رابطة مكاتب الخدمات السياحية أن "أحد العناوين المهمة المطروحة في لقاء الوزير العراقي هو تطوير قسم السياحة العلاجية، وتبادل السياحة التاريخية والتعليمية، وإعداد مذكرة تفاهم بالتوقيع من الطرفين في هذا الشأن".

وأكد أنه "وفقاً للاتفاقات الأولية، تم تقديم اقتراح لإقامة جولات سياحية مشتركة من دول أخرى في المنطقة، وتقرر أن يبذل البلدان اهتماماً خاصاً في هذا الشأن".