العراق ولبنان يتوصلان لإتفاق مبدئي على رفع سمات الدخول بين البلدين

شفق نيوز/ بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب رفع تأشيرة الدخول للمسافرين بين البلدين.

جاء ذلك في لقاء جمعهما على هامش مُشاركتهما في اجتماع مجموعة دول حركة عدم الانحياز ،والاحتفال بالذكرى الـ60 لعقد المُؤتمر الأول للحركة، الذي يعقد حالياً في مدينة بلغراد في صربيا، وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية العراقية اليوم الثلاثاء.

وذكر البيان أنه جرى خلال اللقاء استعراض أبرز التطورات الأمنيّة والسياسيّة في المنطقة، واعرب وزير الخارجيَّة اللبنانيّ عن شكر وامتنان بلاده حكومةً وشعباً لمواقف العراق ومُساندته للبنان أمام التحديات التي يواجهها والمُساعدات التي قدمها العراق.

وأشار وزير الخارجيَّة فؤاد حسين إلى أنَّ تقديم المُساعدة إلى الشقيقة لبنان وضعت ضمن أولويات الحكومة العراقيَّة، مُؤكداً استعداد العراق والتزامه بمُواصلة تقديم الدعم والمُساعدة لحين تجاوز لبنان للتحديات التي يمر بها.

كما ناقش الجانبان أهميّة التواصل بين الشعبين الشقيقين والعمل على رفع تاشيرات الدخول بين الشعبين، واتفقا على أهميّة تشكيل لجنة مُشتركة لغرض دراسة اتفاق رفع سمات الدخول للمواطنين من كلا البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما، حسب البيان.