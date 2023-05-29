العراق.. وقف 30 حالة ابتزاز إلكتروني وعنف أسري في أسبوع

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، أن الشرطة المجتمعية أوقفت 30 حالة ابتزاز إلكتروني وعنف أسري في أسبوع.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام نفذت عمليات منفصلة في عدد من محافظات البلاد أوقفت خلالها 16 حالة ابتزاز الكتروني و 14 حالة عنف أسري، في وقت تمكنت فيه أيضا من إعادة 4 فتيان هاربين بسبب التعنيف والاضطراب النفسي الى ذويهم. في الأثناء اتخذت الشرطة المجتمعية، وفق البيان، الإجراءات اللازمة بحق المبتزين والمعنفين، وقدمت دعمها النفسي والمعنوي للضحايا، مشيرا الى معالجة هذه الحالات في غضون الاسبوع الأخير من شهر آيار الجاري.

وتعهدت الشرطة المجتمعية بتنظيم زيارات دورية لمنازل الضحايا للاطلاع على أوضاعهن وتقديم الدعم اللازم لهن.