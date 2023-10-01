العراق وفرنسا يوقعان اتفاقية للتعاون العلمي والثقافي والبحثي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، يوم الأحد، عن توقيع اتفاقية تعاون علمي وثقافي وبحثي مع الحكومة الفرنسية لتعزيز الشراكة العلمية بين البلدين.

وذكرت دائرة الإعلام والاتصال الحكومي في الوزارة ببيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن وزير التعليم العالي نعيم العبودي وممثل الحكومة الفرنسية إيريك شوفالييه وقعا الاتفاقية في بغداد، وهي اتفاقية تعاون ثنائي كجزء من اتفاقية الشراكة التي وقعها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون في 27 كانون الثاني/ يناير 2023.

وبينت أن الاتفاقية تتضمن إقامة الشراكات والتعاون بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في البلدين ضمن مجالات العلوم والهندسة والبيئة وعلم الآثار والتراث والقانون واللغة الفرنسية وتبادل الزيارات للمؤسسات الأكاديمية والمشاركة في المؤتمرات والندوات والمشاريع البحثية المشتركة وتبادل المنح الدراسية وتطوير البرامج الخاصة بمنح الدكتوراه والإقامات العلمية.