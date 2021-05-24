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العراق وفرنسا يناقشان إنجاز ملف مطار الموصل

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-24T11:54:37+0000
العراق وفرنسا يناقشان إنجاز ملف مطار الموصل

شفق نيوز / ناقش محافظ نينوى نجم الجبوري، يوم الاثنين، مع مسؤول القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية، سبل إنجاز ملف مطار الموصل.

وكانت سلطة الطيران المدني العراقي، قد وقعت في 15 شباط 2021 مع شركة فرنسية متخصصة، مذكرة تفاهم لإعادة إعمار مطار الموصل، فيما أعلنت السفارة الفرنسية في بغداد أن التوقيع يأتي ضمن التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمحافظ، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "محافظ نينوى استقبل مسؤول القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية بمبنى محافظة نينوى، وذلك لمناقشة ملف مطار الموصل".

وقال عبد النور براهمي، وفقا للبيان إن "فرنسا مهتمة جداً بملف المطار وأنهم حريصين على انجاز هذا الملف بصورة كاملة مثلما الحكومة المحلية حريصة على إتمام هذا المشروع"، معربا عن أمله في "الحصول على التسهيلات من سلطة الطيران لأجل أن تبدأ الشركات بإنشاء هذا المشروع الكبير".

وأشار براهمي، إلى "فرنسا لديها التزامات سابقة في مجال الإعمار وقد ساهمت في إعمار جامعة الموصل و المشاريع التي قدمتها هي خير شاهد على الالتزامات التي يتحدث عنها".

واعتقد أن "هذا المشروع مهم جدا خصوصا أن نينوى ما تزال تعاني من اثار داعش ولذلك تعتبر فرنسا هذا المشروع رمز مهم، وهذا المشروع فيه خطوات كثيرة واولى هذه الخطوات بدأت بمنحة  فرنسية للتصاميم الاولية والدراسات وتقوم بها شركة رصينة".

وأشار إلى أن "الدراسات التي قدمت من اجل معرفة فيما اذا كانت الميزانيات متوفرة ام لا وقد تبرعت فرنسا بمنحة للدراسة كلفت 700 الف يورو اما المرحلة الثانية من اعمار المطار لم تبدأ بعد".

وأكد براهمي، أن "فرنسا على استعداد كامل لتمويل إعادة إعمار المطار بشكل قرض وتعتبر العراق دولة سيادية وهي ستأخذ القرار ونحن هنا لسنا لفرض أي شيء وما يهمنا ان تعود نينوى لسابق عهدها".

من جانبه، أكد الجبوري، استعداده لـ"تقديم التسهيلات من أجل أن تبدأ الشركات الفرنسية أعمالها على أرض المطار"، مشيرا إلى أن "الشركات الفرنسية ستعتمد على أبناء المحافظة وهذا سيمتص من زخم البطالة ويجعل ابنائها يكتسبون بعض الخبرات".

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