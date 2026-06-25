بغداد ودمشق توقّعان محضراً لتعزيز التعاون المائي وتبادل البيانات

شفق نيوز - بغداد

وقّعت وزارة الموارد المائية العراق ووزارة الطاقة في سوريا، اليوم الخميس، محضر الاجتماع الفني الثنائي العراقي – السوري بشأن التعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة وتبادل البيانات الفنية.

وجرت مراسم التوقيع في ختام أعمال الاجتماع الذي عُقد في مقر الوزارة ببغداد، برئاسة الوكيل الفني لوزارة الموارد المائية حسين عبد الأمير بكه، و معاون وزير الطاقة لشؤون المياه والكهرباء في سوريا أسامة خالد أبو زيد، وبمشاركة الوفدين الفنيين المختصين من الجانبين.

وجاء عقد الاجتماع في ضوء الورقة الفنية ومحاور العمل التي أعدّتها دائرة التخطيط والمتابعة/ قسم دراسات المياه الدولية، وبالتنسيق مع التشكيلات المختصة في الوزارة، لبحث آفاق التعاون مع الجانب السوري في إدارة الموارد المائية المشتركة، وتطوير آليات التنسيق وتبادل البيانات والمعلومات الفنية، ولا سيما ما يتعلق بنهر الفرات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وذكرت وزارة الموارد العراقية في بيان، أن الجانبين أكدا خلال الاجتماع أهمية استمرار الحوار الفني المباشر، وتعزيز قنوات التواصل بين المختصين، وتطوير التعاون الثنائي في مجال إدارة الموارد المائية المشتركة، بما يسهم في دعم الجهود الفنية والمؤسسية للبلدين، وتبادل الخبرات، وتحسين آليات المتابعة والتنسيق.

وبحسب البيان، فإن توقيع هذا المحضر جاء في إطار حرص وزارة الموارد المائية على تعزيز التعاون مع دول الجوار في الملفات المائية المشتركة، وترسيخ مسارات التنسيق الفني، بما يخدم مصالح العراق ويحفظ حقوقه المائية، ويدعم الإدارة المستدامة للموارد المائية المشتركة.