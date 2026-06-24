العراق وسوريا يبحثان إدارة الفرات وتعزيز التعاون المائي

شفق نيوز- بغداد

بحث وفد فني من وزارة الطاقة السورية، خلال زيارة رسمية إلى العراق، يوم الأربعاء، سبل تعزيز التعاون المشترك في إدارة الموارد المائية وتطوير آليات التنسيق الفني المتعلقة بنهر الفرات.

وذكر بيان للوزارة السورية، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الوفد ترأسه معاون وزير الطاقة السوري لشؤون المياه والكهرباء، أسامة أبو زيد، وضم المدير العام للهيئة العامة للموارد المائية أحمد الكوان، ومدير عام المؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور، فيما استقبلهم مدير عام الهيئة العامة للسدود والخزانات العراقية وسام خلف عبيد.

وأضاف أن الوفد السوري زار المركز الوطني للموارد المائية في العراق، واطلع على آليات عمله ومنظومات الرصد والتحليل الهيدرولوجي والدور الذي يؤديه في دعم اتخاذ القرار المائي، بما يسهم في تعزيز التكامل الفني بين البلدين في إدارة الموارد المائية المشتركة.

ورافق الوفد السوري خلال الزيارة، وبحسب البيان، وفد من وزارة الموارد المائية العراقية برئاسة الوكيل الفني للوزارة حسين عبد الأمير بكه، حيث أكد الجانبان أهمية توسيع التعاون الفني وتبادل الخبرات، ولاسيما في مجال إدارة السدود والسدات الواقعة على نهر الفرات وآليات تشغيلها بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المائية، وفقاً للبيان.

وشهدت المباحثات مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بنهر الفرات، من بينها تبادل البيانات الهيدرولوجية والتشغيلية، وتطوير قنوات التنسيق الفني بين الفرق المختصة في البلدين.

وأشار البيان، إلى أن "الوفد السوري اطلع على أنظمة إدارة السدود والخزانات العراقية والتقنيات المستخدمة في مراقبة سلامة المنشآت المائية وأنظمة الرصد والمتابعة، إلى جانب عرض خاص بأعمال تحشية سد الموصل ودورها في تعزيز استقرار السد وسلامته، فضلاً عن استعراض تجربة العراق في مشاريع حصاد المياه وأثرها في تنمية الموارد المائية وزيادة الخزين المائي".

وأشاد الوفد السوري، بالخبرات الفنية التي تمتلكها الهيئة العامة للسدود والخزانات العراقية، مؤكداً الحرص على توسيع التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يخدم المصالح المائية للبلدين.

وشهد نهر الفرات ارتفاعات كبيرة في مناسيب المياه خلال الشهر الماضي في الأراضي السورية والعراقية التي يمر بها، وفي بعض المدن والمحافظات تم إعلان حالة الاستنفار تحسباً لموجات فيضانية.