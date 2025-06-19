العراق وبريطانيا يبحثان تنفيذ مشاريع ‏الطاقة الشمسية لدعم منظومة الكهرباء

شفق نيوز/ بحث وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يوم الخميس، مع سفير المملكة المتحدة في العراق دور الشركات البريطانية في تنفيذ مشاريع ‏الطاقة الشمسية المتفق عليها مع مجموعة ‏‏(‏UGT RENEWABLE‏) الأمريكية البريطانية، دعماً لمنظومة الكهرباء الوطنية.

وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، استقبل في مكتبه اليوم، سفير المملكة المتحدة في ‏العراق عرفان صديق، يرافقه وفد رفيع ضم لارا هامبشير، مديرة شؤون التجارة ‏في العراق، وياسمين خان، مديرة العمليات ومستشارة التجارة لشؤون الطاقة" .‏

وبين أن "اللقاء جرى خلاله بحث تفاصيل وبنود مذكرة التفاهم التي أبرمت الشهر الماضي مع مجموعة ‏‏(‏UGT RENEWABLE‏) الأمريكية البريطانية، لتنفيذ مشروع متكامل للطاقة الشمسية بقدرة ‏‏3000 ميغاواط، وتتضمن المذكرة إنشاء أنظمة لتخزين طاقة البطاريات بسعة تصل إلى 500 ‏ميغاواط، بالإضافة إلى إنشاء 1000 كيلومتر من خطوط نقل التيار المباشر عالي الجهد ‏‏(‏HVDC‏)، ما يعزز من كفاءة واستقرار منظومة الكهرباء الوطنية".‏

وأكد الوزير زياد علي فاضل، خلال اللقاء "أهمية هذا المشروع في دعم منظومة الكهرباء الوطنية"، مشيداً ‏بـ"التعاون المثمر مع الجانب البريطاني والشركات العالمية الرصينة".

ولفت فاضل، إلى "التزامات ‏الشركة المنفذة، والتي تشمل تنفيذ برنامج تدريبي لمدة عامين، إضافة إلى تقديم خدمات الصيانة ‏وفق أحدث الأساليب العالمية (‏D-EPC‏)، بما يضمن استدامة وكفاءة المشروع".‏

وجدد فاضل، التزام الحكومة العراقية بـ"اتفاقية باريس للمناخ، وسعيها الجاد لتقليل ‏انبعاثات الكربون من قطاع إنتاج الطاقة"، موضحا أن "خطة الوزارة تهدف للوصول إلى إنتاج ‏‏12,000 ميغاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، إلى جانب تنفيذ مشاريع متنوعة ‏للطاقة المتجددة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة".‏

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد البريطاني عن حرصهم على تعزيز الشراكة مع العراق في ‏مجال الطاقة، مؤكدين التزامهم بنقل الخبرات والتقنيات الحديثة، والمساهمة في تحقيق التنمية ‏المستدامة للقطاع الكهربائي.