العراق وايران يتفقان على افتتاح فروع للعلوم الطبية للجامعات الايرانية في كربلاء

شفق نيوز/ أعلن كل من وزير الصحة العراقي صالح مهدي الحسناوي ووزير الصحة الإيراني بهرام عين اللهي، يوم الثلاثاء، الإتفاق على افتتاح فروع للعلوم الطبية للجامعات الايرانية في كربلاء

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الجانبان في مبنى وزارة الصحة العراقية في العاصمة بغداد، والذي أكدا فيه أيضا على "عمق" العلاقة التاريخية بين البلدين.

وتم الإعلان خلال المؤتمر الصحفي عن، تشكيل لجنة ثنائية مختصة لبحث مجالات التعاون الصحي الثنائي، وعلاج المرضى واستقدام الفرق الطبية لاجراء العمليات المعقدة، وتعاون الجامعات الطبية في البلدين بمجال التعليم والتدريس الطبي والصحي.

كما اتفق الوزيران على التنسيق بين اللجان النيابية الصحية في البلدين لاصدار القوانين التي تدعم الواقع الصحي، و التعاون التعليمي الثنائي لكليات الطب والبورد العراقي، وافتتاح فروع للعلوم الطبية للجامعات الايرانية في كربلاء.

وأثنى وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي على التعاون الصحي بين البلدين، مؤكدا حرص العراق ووزارة الصحة على استمرار التعاون لمصلحة الشعبين.