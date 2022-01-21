سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق وامريكا اكثر المتضررين من فيروس كورونا عربياً وعالمياً

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-21T05:44:10+0000
العراق وامريكا اكثر المتضررين من فيروس كورونا عربياً وعالمياً

شفق نيوز/ أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 338.52 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و917577.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 861428 68647140

الهند 487693 38218773

البرازيل 621927 23420861

المملكة المتحدة 153202 15613283

فرنسا 127869 15175464

روسيا 673109 10938261

تركيا 85239 10696222

إيطاليا 142205 9219391

إسبانيا 91437 8676916

ألمانيا 116135 8215177

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الاجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

27 - العراق 24272 2137267

44 ‬‬‬‬- الأردن 13043 1123686

47 - المغرب 15025 1068941

related

انخفاض جديد بإصابات كورونا في العراق وارتفاع بالوفيات

Date: 2021-09-08 13:03:34
انخفاض جديد بإصابات كورونا في العراق وارتفاع بالوفيات

الصحة العراقية تلوح بإجراءات جديدة في حال زيادة إصابات كورونا

Date: 2021-06-23 14:27:52
الصحة العراقية تلوح بإجراءات جديدة في حال زيادة إصابات كورونا

كورونا العراق.. 15 محافظة بلا وفيات وانخفاض طفيف بالإصابات اليومية

Date: 2021-12-27 13:15:29
كورونا العراق.. 15 محافظة بلا وفيات وانخفاض طفيف بالإصابات اليومية

العراق يسجل انخفاضاً ملحوظاً بإصابات كورونا وتصاعداً طفيفاً بالوفيات

Date: 2021-06-05 13:07:13
العراق يسجل انخفاضاً ملحوظاً بإصابات كورونا وتصاعداً طفيفاً بالوفيات

العراق يسجل ٢٠ وفاة وأكثر من ٢٥٠٠ إصابة بكورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية

Date: 2021-10-06 13:06:36
العراق يسجل ٢٠ وفاة وأكثر من ٢٥٠٠ إصابة بكورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية

العذاري ينفي اصابة عراقي في الأردن بفيروس كورونا

Date: 2020-02-20 20:12:02
العذاري ينفي اصابة عراقي في الأردن بفيروس كورونا

أمريكا والعراق يتصدران الموقف الوبائي لفيروس كورونا على مستوى العالم والمنطقة العربية

Date: 2021-12-16 05:27:06
أمريكا والعراق يتصدران الموقف الوبائي لفيروس كورونا على مستوى العالم والمنطقة العربية

مطالبات بتحويل قصور صدام حسين أماكن للحجر الصحي للمصابين بكورونا

Date: 2020-03-09 14:01:32
مطالبات بتحويل قصور صدام حسين أماكن للحجر الصحي للمصابين بكورونا