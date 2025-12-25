العراق والأمم المتحدة يوقعان إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة 2025-2029

شفق نيوز- بغداد

وقعت الحكومة العراقية وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، يوم الخميس، إطار عمل التعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة 2025-2029، وذلك لتعزيز التعاون على أربعة محاور إستراتيجية رئيسية.

وذكرت "يونامي" في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط العراقي، محمد علي تميم، ونائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في العراق، غلام محمد إسحاق زي، وقعّا على إطار عمل الامم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة 2025-2029 بين الأمم المتحدة والعراق، في مقر وزارة التخطيط وسط العاصمة بغداد.

وبينت أن إطار التعاون يرتكز "على أربعة محاور استراتيجية رئيسية، منسجمة مع الخطة الوطنية للتنمية 2024-2028 ورؤية العراق 2030، وهي: تحسين الوصول إلى التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية: وضمان حصول جميع العراقيين، لاسيما النساء والأطفال والأسر المتأثرة بالنزوح، على خدمات ذات جودة وأنظمة حماية اجتماعية فعّالة".

وأكملت: "فرص العمل والنمو الاقتصادي: دعم توفير وإيجاد فرص العمل وتمكين الشباب والنساء وتعزيز المبادرات الاقتصادية المستدامة والخضراء، وحماية البيئة ومواجهة تغيّر المناخ: دعم جهود العراق في إدارة موارده الطبيعية والتكيّف مع آثار تغيّر المناخ والحد من مخاطر الكوارث".

فضلاً عن "الحوكمة الفعّالة وسيادة القانون: تعزيز قدرات المؤسسات العامة، وتعزيز العدالة والإنصاف، ودعم السلام والتماسك الاجتماعي في عموم العراق"، بحسب البيان.

وأكد تميم، أن "هذا التعاون يجسد التزام العراق ببناء مستقبل أكثر إشراقاً لشعبه، وبدعم من الأمم المتحدة، يمكننا التركيز على تحقيق تقدم ملموس يعود بالنفع على جميع العراقيين، كما يتيح لنا هذا الإطار الجديد توحيد الموارد والخبرات والبرامج بما يدعم تحقيق أهدافنا الوطنية والمضي قدماً في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام 2030".

من جانبه، قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، محمد الحسان في كلمته، إن "التوقيع على إطار التعاون يمثل نقله طبيعية ومشرفه للعلاقة بين الأمم المتحدة وجمهورية العراق، والذي يعكس انتقالاً منظماً مسؤولاً من مرحلة دعم الاستقرار السياسي إلى مرحلة ترسيخ الشراكة التنموية المستدامة بين العراق والمنظمة الدولية".

بدوره أوضح غلام محمد إسحق، أن "يشكّل هذا الاتفاق فصلاً جديداً في شراكتنا مع العراق، في أعقاب اختتام ولاية بعثة يونامي والتدرج في إنهاء الأنشطة الإنسانية"، مبيناً أنه "سيركّز إطار التعاون الجديد على تقديم دعم فني متكامل ومشورة عالية الجودة لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العراق وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وتابع أنه "سيُشرف على تنفيذ إطار التعاون ومتابعته وإعداد التقارير الخاصة به لجنة توجيهية مشتركة رفيعة المستوى، تتشارك وزارة التخطيط والمنسق المقيم للأمم المتحدة رئاستها، وتضم ممثلين عن المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة، على أن تُراجع التقدم المُحرز بشكل سنوي لضمان بقاء الإطار على المسار الصحيح"، كما سيُدعم التنفيذ من خلال "صندوق شراكات مخصص، إلى جانب استراتيجية لتعبئة الموارد لتأمين التمويل اللازم".