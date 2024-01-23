العراق والأردن يوقعان مذكرة تفاهم لمكافحة الفساد

شفق نيوز/ وقعّ رئيسا هيئتيّ النزاهة العراقية والأردنية، يوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لمكافحة الفساد وتحديد مجالات التعاون والتنسيق بين الطرفين، ودراسة العوامل والأوضاع المشجعة على ممارسته، وتقييم مخاطره.

وقال رئيس هيئة النزاهة العراقية القاضي حيدر حنون، في كلمة له على هامش توقيع المذكرة، بحسب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "على جميع دول العالم لا سيما الدول الأطراف في الاتفاقيتين الأممية والعربية لمكافحة الفساد التكاتف والتعاون وتضافر جهودها؛ من أجل تحجيم خطر الفساد وتقليص مسالكه بعد أن أصبحت هذه الظاهرة عابرة للحدود الوطنية".

وشدد على ضرورة محاصرة آفة الفساد وملاحقة مرتكبيها واسترداد ما تحصلوا عليه وقاموا بتهريبها للخارج، منوهاً بمواكبة الأساليب الحديثة لمكافحة الفساد في العالم ومحاولة الإفادة منها.

وأكد حنون على أهمية البرامج التوعوية والتثقيفية في منع الفساد والوقاية منه جنباً إلى جنب مع الميدان التحقيقي الزجري.

من جانبه، قال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية مهند حجازي، إن "العراق يمثل العمق الإستراتيجي للأردن"، لافتاً إلى أن قيادة بلاده تدعم بقوة الحكومة العراقية في جميع المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية.

وتهدف المذكرة إلى تحديد مجالات التعاون والتنسيق بين الطرفين في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته من خلال دراسة عوامله والأوضاع المشجعة على ممارسته وقياسه وتقييم مخاطره وأنسب السبل لمكافحته، وطبقاً للمبادئ والأهداف المحددة في كل من الاتفاقيتين الأممية والعربية لمكافحة الفساد.

وتضمنت أيضاً مجالات وضع آليات لاسترداد الأموال والمتهمين والتعاون بين الطرفين في مجال الدورات التدريبية المتخصصة، وتبادل الخبراء وتعزيز قدرات ومهارات المستخدمين في الهيئتين، والدراسات والبحوث الأكاديمية ذات الصلة بممارسات الفساد والجرائم المالية، والوقاية من الفساد ومكافحته واسترداد الأموال المنهوبة، فضلاً عن تبادل الممارسات الناجحة والفضلى والمناهج المعتمدة التي أثبتت فعاليتها في المجالين التشريعي والعملي.