العراق والوكالة الدولية للطاقة الذرية يوقعان اتفاقية تعاون تقني لستة أعوام

شفق نيوز/ وقع رئيس هيئة الطاقة الذرية العراقية وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي اتفاقية التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للأعوام 2024-2029.

وقال إعلام الوزارة في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الاتفاقية التي وقعها العبودي مع هوا ليو رئيس إدارة التعاون التقني في الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتضمن العديد من الجوانب المتعلقة باستخدام الذرة من أجل السلام في مجالات الطب النووي والزراعة والأمن الغذائي وإنتاج الطاقة وإدارة النفايات المشعة وتصفية المنشآت النووية وسواها من المحاور ذات الصلة العلمية بالاستخدامات السلمية والآمنة للتكنولوجيا النووية.

وأكد العبودي الذي يشارك في فعاليات المؤتمر الثامن والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية حرص العراق ومؤسساته على تنمية وتعضيد سياقات التفاهم والتنسيق المشترك مع الوكالة الدولية في المجالات العلمية التخصصية.

فيما أعرب هوا ليو رئيس إدارة التعاون التقني عن التزام الوكالة بتقديم الدعم اللازم في مجال التعاون المشترك.