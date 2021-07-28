العراق والتشيك يتحركان لإيقاف شبكة لتهريب البشر

شفق نيوز/ بحثت الحكومتان العراقية والتشيكية، الأربعاء، زيادة التنسيق بينهما لإيقاف شبكة لتهريب العراقيين إلى ليتوانيا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين من نظيره التشيكي ياكوب كولهانيك، وفق بيان للخارجية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكّد حسين على "عمق العلاقات التاريخيّة بين البلدين"، داعياً إلى "التعاون الثنائيّ في سائر المجالات".

وأشاد الوزير العراقي، "بمواقف جمهوريَّة التشيك الداعمة للعراق في حربه ضدّ عصابات داعش الإرهابيّة، والتعاون الاقتصاديّ"، مُتطلّعاً لإيجاد فرص تعاون جديدة تُساهِم في تحقيق تطلّعات البلدين.

وبين حسين أنّ "العراق يثمن الدور الذي يقوم به الشركاء ضمن الإتحاد الأوروبيّ لدعم العملية السياسيّة الجارية في العراق".

وأكّد الجانبان، خلال الاتصال، على "أهميّة تعزيز التعاون في مجال ملف الهجرة والمهاجرين"، وتطرّق الوزيران إلى ملف الهجرة المنظمة من العراق إلى ليتوانيا وزيادة التنسيق بين الجانبين بغية الوصول إلى تفاهمات مُشترَكة لإيقاف شبكة تهريب العراقييّن إلى ليتوانيا.