العراق والاتحاد الأوروبي يبحثان تفعيل شراكة إروائية للتكيف مع شح المياه

شفق نيوز- بغداد

بحث وزير الموارد المائية العراقية، مثنى التميمي، خلال لقائه سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق، كليمنس سيمتنر والوفد المرافق له، يوم الثلاثاء، سبل تعزيز آلية التعاون والتنسيق المشترك، لمواجهة تحديات شحة المياه.

وبحسب بيان للوزير ورد لوكالة شفق نيوز، فقد جرى خلال اللقاء، استعراض أطر التعاون القائمة وسبل توسيعها، خاصة في مجالات تحسين إدارة الموارد المائية، وترشيد استخدامات المياه، ودعم مشاريع الري الحديث، والاستفادة من الخبرات الأوروبية في قطاع المياه.

وأكد الجانبان، أهمية تفعيل بنود اتفاقية الشراكة بين العراق والاتحاد الأوروبي في المجال الأروائي، مع التركيز على المشاريع المستقبلية التي من شأنها تعزيز قدرة العراق على التكيف مع شح الموارد المائية، ودعم خطط الوزارة الطموحة في تحديث البنى التحتية، بما يسهم في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.

ويضرب التغير المناخي العراق بقوة خلال الأعوام القليلة الماضية وبصورة غير معهودة، حيث يعد خامس الدول الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية العالمية وفق وزارة البيئة العراقية والأمم المتحدة.

ويفقد العراق سنوياً 100 ألف دونم (الدونم 1000م مربع)، جراء التصحر، كما أن أزمة المياه تسببت بانخفاض الأراضي الزراعية إلى 50% وفق تصريحات رسمية.

ووفقاً لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" التابعة للأمم المتحدة، فقد باتت مساحات الغابات في العراق لا تشكل سوى 8250 كيلومتراً مربعاً، أي ما نسبته 2% من إجمالي مساحة البلاد.

وكان مركز الروابط للدراسات الإستراتيجية قد أشار في وقت سابق إلى أن 90% من مساحة العراق تقع ضمن منطقة المناخ الجاف وشبه الجاف، وأن ارتفاع درجات الحرارة في الصيف يصل أحياناً إلى أكثر من 50 درجة مئوية، فيما تصل نسبة انخفاض الأمطار بين 5 – 15 سم، متأثرة بنسبة التبخر العالية.

وفي تموز/ يوليو 2025، أعلن مرصد "العراق الأخضر" المتخصص بشؤون البيئة، أن 60% من أراضي البلاد تعرضت للتصحر، فيما تحولت أكثر من 70% من الأراضي الزراعية إلى أراضٍ غير منتجة.