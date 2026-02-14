العراق.. إنذار مروري بسبب العاصفة الترابية

شفق نيوز- بغداد

شددت مديرية المرور العامة في العراق، مساء اليوم السبت، على ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات بسبب انخفاض مستوى الرؤية في عدد من محافظات البلاد، وذلك نتيجة قدوم موجة رياح شديدة مصحوبة بعاصفة ترابية.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "نظراً لقدوم موجة رياح شديدة مصحوبة بعاصفة ترابية أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية في عدد من محافظات البلاد".

وأضاف البيان أن "مديرية المرور العامة تهيب بالأخوة سائقي المركبات أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، كما تؤكد المديرية أن مفارزها منتشرة لتنظيم حركة السير والمرور"، داعية الجميع إلى "التعاون والالتزام بالتعليمات والقوانين المرورية حفاظاً على سلامتهم وسلامة الأخرين".

هذا ودخلت العاصفة الترابية، في وقت سابق من اليوم السبت، الأراضي العراقية عبر منفذ مدينة القائم في محافظة الأنبار، قادمة من الأراضي السورية، ما أدى إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع كثافة الغبار في المناطق الحدودية والمناطق المجاورة.

وامتد تأثير العاصفة في وقت لاحق من اليوم إلى مدن أخرى في البلاد، وسط تحذيرات للسائقين ومرضى الجهاز التنفسي من التعرض المباشر للأتربة.