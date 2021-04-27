العراق .. إنخفاض بدرجات الحرارة يستمر لعدة أيام

شفق نيوز/ توقع المتنبئ الجوي صادق عطية يوم الثلاثاء انخفاض درجات الحرارة في مناطق ومدن العراق بفعل رياح شمالية غربية تجتاح البلاد كافة.

وقال عطية في منشور له اليوم "خلال ساعات مساء اليوم الثلاثاء و والليل ستسود الرياح الشمالية الغربية مدن وسط البلاد والفرات الاوسط كافة، بعد ان تحولت في المنطقة الغربي، مستدركا القول "ولكنها تستمر متقلبة الى ساكنة في مدن الجنوب والشمال".

وبين عطية أن تلك الرياح تبدأ بالتحول فيها خلال ساعات فجر وصباح الأربعاء، مردفا بالقول إن هذا التحول سيصاحبه نشاط خلال ساعات الظهيرة وسكون نسبيا ليلا مع انخفاض بدرجات الحرارة يستمر عدة أيام.