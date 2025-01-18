العراق: شراء الغاز من تركمانستان سيوفر نحو 50% من كمية الغاز الايراني

شفق نيوز/ أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يوم السبت، استمرار توقف الغاز الايراني المورد الى العراق مما يتسبب بخسارة 6 آلاف ميغاواط من الطاقة يوميا، مشيرا الى ان شراء الغاز التركمانستاني سيقلل من الغاز الإيراني المورد للبلاد بنسبة 50 بالمئة.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده اليوم خلال زيارته محافظة كربلاء، إنه "مازال انبوب الغاز الايراني الواصل الى المحافظات الوسطى متوقف. مما يفقدنا ‌‏6 آلاف ميغاواط من الطاقة يومياً، والكميات الواصلة عبر الانبوب الجنوبي تغذي جزءاً من ‏محطات بغداد والفرات الاوسط".

وأضاف "نعمل على تنفيذ اتفاقية شراء الغاز من تركمانستان ‏التي ستوفر نحو 50 بالمئة من كمية الغاز الذي كان يصلنا من إيران"، مؤكدا أن "أي توقف في إمدادات الغاز المستورد سيؤثر على تجهيز الطاقة الكهربائية بشكل ‏مباشر". ‏

كما اشار فاضل الى أن وزارة النفط لديها مشاريع طموحة لاستثمار الغاز المحلي, لكن تلك المشاريع ‏تحتاج الى 3 – 5 سنوات حتى تكتمل, ونحن مضطرون لاستيراد الغاز إلى حين ‏إنجاز تلك المشاريع

وتابع الوزير القول: شرعنا بتنفيذ مشاريع الدورة المركبة لإنتاج 4000 ميغاواط دون الحاجة إلى ‏وقود غازي.

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2024، توقف إمدادات الغاز المورد الإيراني بالكامل لأغراض الصيانة لمدة 15 يوما عن بغداد والمحافظات الوسطى والفرات الأوسط مما تسبب بفقدان منظومة الكهرباء الوطنية 5500 ميغاواط.

وما يزال العراق منذ تسعينيات القرن الماضي يعتمد نظام القطع المبرمج للطاقة الكهربائية جراء تدني مستويات إنتاج الطاقة الكهربائية ويعتمد الأهالي على المولدات الأهلية لسد النقص.

ولسد هذا الفراغ يستورد العراق الكهرباء والغاز من إيران بما يتراوح بين ثلث و40% من احتياجاته من الطاقة، لكنه يواجه صعوبة في سداد ثمن تلك الواردات بسبب العقوبات الأمريكية التي تسمح لإيران فقط بالحصول على الأموال لشراء السلع غير الخاضعة للعقوبات؛ مثل الغذاء والدواء.

وبموازاة ذلك تعول بغداد على مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار من أجل تأمين إمدادات مستقرة من الطاقة دون الحاجة للوقود لتشغيل المحطات، في ظل عدم استقرار إمدادات الغاز الإيرانية والتي تسببت مؤخراً بفقدان بغداد أكثر من 4 آلاف ميغاواط بسبب شح الغاز وتوقف خطوط الربط مع إيران.

وتضغط الولايات المتحدة على العراق -ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك- لخفض اعتماده على الغاز الإيراني.

ولإيجاد خط بديل أعلن العراق في آب/ أغسطس 2023 عن توقيع اتفاق مبدئي مع تركمانستان لاستيراد الغاز منها لتلبية جزء من احتياجات محطات الطاقة الكهربية في البلاد.