العراق: مؤشرات جيدة لنسبة الأمطار والخزين المائي وستنعكس ايجابا على موسم الصيف

شفق نيوز/ عدّ وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني يوم السبت نسبة الأمطار الهاطلة والخزين المائي المتحقق منها لهذا الموسم أنها مؤشرات "جيدة"، وستنعكس إيجاباً على موسم الصيف المقبل.

جاءت تصريحات الوزير خلال زيارة تفقدية لمحطة ضخ اسفل الخالص ومحطة ضخ تعزيز نهر خريسان في محافظة ديالى.

وذكر الوزير أن "هذا الزيارة تأتي ضمن الزيارات الدورية الميدانية لمتابعة أعمال تشكيلات الوزارة في عموم المحافظات ومنها محافظة ديالى التي تأثرت كثيرا بنقص المياه بسبب قطع الجارة إيران لأغلب الروافد المشتركة التي تغذي حوض حمرين بدرجة الأساس مما أثار سلبا على الكميات الواردة للمحافظة" .

وأضاف أن المؤشرات الأولية لنسبة الامطار والخزين المائي مؤشرات جيدة وسوف تنعكس إيجابا على الموسم الصيفي القادم .

كما أوضح الوزير أن المباحثات مع دول المنبع في تأمين حصة العراق المائية تسير بصورة مرضية وضمن الطموح وخصوصا بعد الزيارة الأخيرة إلى الجمهورية العربية السورية من أجل توحيد المواقف والرؤى المستقبلية لتأمين الحصص المائية العادل والمنصفة مع دول المنبع".

يذكر أن العراق يعاني من شح المياه نتيجة قلة الأمطار وانخفاض إيرادات المياه في نهري دجلة والفرات مما أثر على الخطة الزراعية للموسم الحالي التي تقلصت الى 50% عما كان عليه خلال الموسم الماضي.

وكانت الهيئة العامة للمياه الجوفية التابعة لوزارة الموارد المائية، قد أعلنت في شهر كانون الثاني الماضي، أنها أنجزت حفر نحو 600 بئر ماء في العام 2021 لمواجهة شح المياه في العراق.