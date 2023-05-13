العراق موعود بغبار وحر وإقليم كوردستان يترقب أجواء ربيعية

شفق نيوز / أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، توقعاتها لحالة الطقس خلال الأيام القادمة في عموم البلاد، فيما رجحت مديرية الأنواء في إقليم كوردستان، هطول أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "غداً الأحد سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، وسيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي في المنطقتين الشمالية والجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

وأضاف أن "يوم الاثنين سيكون الطقس في المنطقتين الوسطى والشمالية صحواً مع بعض الغيوم، أما المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

وفي إقليم كوردستان، توقعت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، في بيان ورد للوكالة، أن "من المتوقع أن تشهد محافظات الإقليم انخفاض في درجات الحرارة من 2-3 درجات مع تساقط للأمطار الخفيفة في معظم المناطق الجبلية وتصاعد للغبار"

وأوضحت المديرية، أن "درجات الحرارة المتوقعة خلال 48 الساعة القادمة ستكون كالآتي: أربيل 31، السليمانية 30، دهوك 28، حلبجة 31، كرميان 36، زاخو 31".

إلى ذلك، قال الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، لوكالة شفق نيوز، إن "غباراً خفيفاً سيصيب الأجواء ثم يخف بعد ظهر اليوم، ويعود بشكل خفيف فجر يوم غد الأحد".

ولفت الزيادي، إلى "دخول كتلة هوائية نهار الغد خاصة الأقسام الجنوبية وتساهم بهبوط درجات الحرارة إلى 5 درجات عن المعدل العام"، موضحاً أن "الأجواء ستكون معتدلة نهاراً ولطيفة ليلاً ولن تكون هناك أمطار خلال الأيام الثلاث المقبلة".