العراق.. موجة الحر تغادر والعواصف تدخل والصيف مستمر

شفق نيوز- بغداد

أكد المتنبئ الجوي صادق عطية، يوم السبت، أن موجة الحر التي شهدتها البلاد مؤخراً قد انتهت، فيما ستستمر الأجواء الصيفية المعتادة حتى نهاية الشهر الحالي.

وقال عطية لوكالة شفق نيوز، إن "البلاد تعيش حالياً أواخر أيام فصل الصيف، ودرجات الحرارة المسجلة ضمن المعدلات الطبيعية مقارنة بالسنوات الماضية".

وأضاف أن "موجة الحر القاسية غادرت الأجواء، ولم يتبقَ منها سوى تأثير محدود قد يطال بعض مدن الجنوب"، مبينا أن "المناطق الوسطى والشمالية والغربية لم تعد تسجل درجات حرارة خمسينية كما في الفترة الماضية".

ولفت إلى أن "الأجواء ستستمر على هذا المعدل حتى نهاية آب الجاري"، موضحا أنه "اعتباراً من مطلع أيلول/سبتمبر ستبدأ درجات الحرارة بالانخفاض تدريجياً، إيذاناً ببداية فصل الخريف مناخياً، فيما يكون دخول الخريف فلكياً بتاريخ 22 أيلول/سبتمبر".

وقبل قليل، دخلت عاصفة ترابية إلى بغداد، قادمة من محافظة الأنبار، وقد رصدت كاميرا شفق نيوز، العاصفة وهي تغطي اجواء العاصمة.

كما وصلت العاصفة، إلى بعض مناطق محافظة ديالى، وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فقد دخلت العائلات والمحال والأسواق، بحالة استنفار، حيث جرى إغلاق النوافذ والأبواب.

وظهر اليوم، أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، أن عاصفة ترابية كثيفة، دخلت اليوم السبت، أجواء قضاء راوة غرب محافظة الأنبار، ومن المتوقع أن تتجه نحو محافظات عراقية خلال الساعات المقبلة.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن العاصفة أدت إلى تراجع مدى الرؤية الأفقية بشكل ملحوظ، ما يزيد من صعوبة الحركة على الطرق.

ودعت الجهات الصحية المواطنين، خصوصًا المصابين بأمراض الجهاز التنفسي وكبار السن، إلى أخذ الحيطة والحذر وتقليل التنقل قدر الإمكان لحين تحسن الأحوال الجوية.