العراق.. مقتل وإصابة 9 أشخاص بينهم عميد نتيجة 3 مشاجرات

شفق نيوز/ أفادت ثلاثة مصادر أمنية، مساء الخميس، بمقتل عميد متقاعد، وشاب، وإصابة 7 أشخاص على الأقل، نتيجة ثلاث مشاجرات في البصرة وذي قار وبابل.

وأخبر أحد المصادر، وكالة شفق نيوز، بأن "خلافا بين عم وابن أخيه (زوج ابنته في ذات الوقت) تطور لاستخدام السلاح مساء اليوم، وانتهى بمقتل ابن الاخ على يد عمه برصاصة في جسده"، لافتا إلى ان "الجاني حاول الهرب الا ان القوات الامنية لاحقته تمكنت من اعتقاله".

وبين المصدر، ان " سبب الشجار المسلح لم يعرف لغاية الآن، حيث تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

وفي البصرة، ذكر مصدر آخر، للوكالة، بأن "عميداً متقاعداً في وزارة الداخلية (الشرطة المحلية)، قتل إثر مشاجرة مسلحة لم يكن أحد أطرافها، فيما نجم عن المشاجرة إصابة 5 أشخاص في منطقة ياسين خريبط وسط المحافظة، مؤكداً "اعتقال طرفي المشاجرة".

وفي بابل، أبلغ مصدر ثالث، وكالة شفق نيوز، بـ"إصابة شخصين بمشاجرة داخل طوارئ مستشفى الحلة الجراحي"، من دون ذكر تفاصيل أكثر.