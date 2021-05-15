سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق مقبل على موجات شديدة الحرارة

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-15T20:12:44+0000
العراق مقبل على موجات شديدة الحرارة

شفق نيوز/ أفاد المتنبئ الجوي صادق عطية، السبت، بأن التوقعات تشير إلى أن العراق مقبل على موجات شديدة الحرارة خلال الصيف نتيجة قلة تساقط الأمطار خلال فصل الشتاء.

وقال عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إن حالة الطقس خلال الاسبوع الحالي تشير الى ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة لتبلغ ذروتها الخميس المقبل. 

وأضاف، "نحن على اعتاب استقبال موسم الصيف مناخياً، وتشير التوقعات المستقبلية الى ان موجات حارة الى شديدة الحرارة على فترات متوقعة خلال شهري تموز (يوليو) وآب (اغسطس) مع تكرار حدوث عواصف ترابية نهارا خلال الفترة من منتصف حزيران لغاية نهاية تموز".

وأردف بأن ذلك يرجع "إلى نشاط الرياح السطحية وجفاف التربة الناتج عن شحة امطار موسم 20/21 مما نتج عنه تفكك التربة وقلة الغطاء النباتي وتحديدا من وسط وغرب وجنوب البلاد".

related

الأعلى عالمياً.. الحرارة تتجاوز نصف درجة الغليان في العراق

Date: 2020-07-28 16:27:04
الأعلى عالمياً.. الحرارة تتجاوز نصف درجة الغليان في العراق

متنبئ جوي: لا توجد درجات حرارة خمسينية في العراق خلال الاسبوع

Date: 2019-07-01 10:46:53
متنبئ جوي: لا توجد درجات حرارة خمسينية في العراق خلال الاسبوع

كتلة قطبية باردة تندفع صوب العراق تتسبب بإنخفاض "حاد" في درجات الحرارة

Date: 2021-01-06 07:31:42
كتلة قطبية باردة تندفع صوب العراق تتسبب بإنخفاض "حاد" في درجات الحرارة

العراق على موعد مع انخفاض لدرجات الحرارة واجواء مثالية

Date: 2019-06-14 16:38:51
العراق على موعد مع انخفاض لدرجات الحرارة واجواء مثالية

الكتلة الهوائية الحارة تغادر العراق وتحل محلها أخرى معتدلة

Date: 2021-04-08 11:53:13
الكتلة الهوائية الحارة تغادر العراق وتحل محلها أخرى معتدلة

انخفاض درجات الحرارة منتصف الاسبوع في العراق باستثناء الجنوب

Date: 2019-09-13 19:57:19
انخفاض درجات الحرارة منتصف الاسبوع في العراق باستثناء الجنوب

متنبئ جوي: معدلات درجات الحرارة في العراق تبقى مرتفعة حتى بداية ايلول

Date: 2019-08-24 20:23:07
متنبئ جوي: معدلات درجات الحرارة في العراق تبقى مرتفعة حتى بداية ايلول

كتلة هوائية شديدة البرودة تجتاح أوربا وانخفاض بدرجات الحرارة في العراق

Date: 2019-09-02 09:50:59
كتلة هوائية شديدة البرودة تجتاح أوربا وانخفاض بدرجات الحرارة في العراق