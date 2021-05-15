شفق نيوز/ أفاد المتنبئ الجوي صادق عطية، السبت، بأن التوقعات تشير إلى أن العراق مقبل على موجات شديدة الحرارة خلال الصيف نتيجة قلة تساقط الأمطار خلال فصل الشتاء.

وقال عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إن حالة الطقس خلال الاسبوع الحالي تشير الى ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة لتبلغ ذروتها الخميس المقبل.

وأضاف، "نحن على اعتاب استقبال موسم الصيف مناخياً، وتشير التوقعات المستقبلية الى ان موجات حارة الى شديدة الحرارة على فترات متوقعة خلال شهري تموز (يوليو) وآب (اغسطس) مع تكرار حدوث عواصف ترابية نهارا خلال الفترة من منتصف حزيران لغاية نهاية تموز".

وأردف بأن ذلك يرجع "إلى نشاط الرياح السطحية وجفاف التربة الناتج عن شحة امطار موسم 20/21 مما نتج عنه تفكك التربة وقلة الغطاء النباتي وتحديدا من وسط وغرب وجنوب البلاد".