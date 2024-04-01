العراق مقبل على حرب مختلفة في 2050

شفق نيوز/ رجح تقرير لتنمية المياه حول العالم لسنة 2024، يوم الاثنين، أن يكون العراق من ضمن الدول العربية الأكثر تعرضاً لشح المياه بحلول العام 2050، فيما أشار إلى أن التوترات بشأن المياه تؤدي إلى تفاقم الصراعات في جميع أنحاء العالم.

وبحسب التقرير الصادر عن منظمة اليونسكو، نيابة عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، تشير بيانات صادرة عن معهد الموارد العالمية، إلى أن 25 دولة تتعرض حاليًا لإجهاد مائي مرتفع للغاية سنويًا، مما يعني أنها تستخدم أكثر من 80% من إمداداتها المائية المتجددة لأغراض الري وتربية الماشية والصناعة والاحتياجات المنزلية، وحتى الجفاف قصير الأمد يعرض هذه الأماكن لخطر نفاد المياه".

ووفق التقرير، فإن أكثر المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي هي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يتعرض 83% من السكان لإجهاد مائي مرتفع للغاية، وجنوب آسيا، حيث يتعرض 74% من السكان.

والدول الخمس الأكثر تعرضاً للإجهاد المائي هي قطر ولبنان والبحرين والامارات وعمان بنسبة مرتفعة جداً، ويعزى الإجهاد المائي في هذه البلدان في الغالب إلى انخفاض العرض، المقترن بالطلب من الاستخدام المنزلي والزراعي والصناعي.

وجاء العراق والجزائر في المرتبة 12 و13 على التوالي بنفس النسبة 4.74 وهي نسبة مرتفعة جدا ، من حيث الدول الأكثر تعرضاً لنقص المياه بحلول 2050، فيما تذيلت السودان والصومال وجيبوتي على التوالي بأقل الدول تعرضا لنقص المياه بحلول 2050.