العراق.. أمطار قد تتجاوز 50 ملم الليلة وغداً

شفق نيوز- بغداد

تشير توقعات الطقس في العراق، مساء اليوم السبت، إلى أن البلاد ستكون هذه الليلة ونهار الأحد تحت تأثير أعلى كميات هطول تراكمي قد تتجاوز 50 ملم في بعض الأماكن.

وذكر الراصد الجوي صادق عطية في تدوينة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "خرائط الأمطار خلال 24 ساعة المقبلة (هذه الليلة ونهار الأحد 8 شباط/ فبراير الجاري) تشير إلى أن مناطق شرق وشمال شرق العراق ستكون تحت تأثير أعلى كميات هطول تراكمي قد تتجاوز 50 ملم في بعض الأماكن، نتيجة استمرار تدفق الرطوبة وتكرار تشكل السحب الماطرة في تلك المناطق".

وبحسب عطية فإن "الأمطار تتسم بطابع الاستمرارية (الهطول سيكون على فترات متقاربة ومتواصلة نسبياً، وهو ما يرفع من قيم التراكم المطري بشكل ملحوظ مع مرور الوقت)".

وأوضح أن "فرص الأمطار تبقى واردة بدرجات متفاوتة الشدة في بقية المناطق، لكنها أقل كمية مقارنة بالمناطق الشمالية الشرقية".

ونوه الراصد الجوي في الختام إلى "ضعف فرص الأمطار في مناطق جنوب غرب البلاد ومدينة البصرة، بالإضافة للسماوة والنجف عدا قطرات متفرقة".