العراق.. مصرع شاب وإصابة زوجته بحريق منزلي واعتقال قصابين يبيعون "السرطان"

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، مساء الأربعاء، بمصرع شاب وإصابة زوجته إثر اندلاع حريق داخل دارهم في العاصمة بغداد، فيما تمكنت قوة أمنية من اعتقال عدداً من القصابين لبيعهم مواداً مسرطنة في محافظة النجف.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً وزوجته في عقدهما الثاني من العمر، تعرضا لحادث حريق داخل منزلهما، في منطقة أم الكبر والغزلان شرقي العاصمة بغداد، مما أدى إلى مصرع الشاب وإصابته زوجته بحروق من الدرجة الثاني، فيما تشير المعلومات الأولية إلى أن أسباب الحادث كان نتيجة تماس كهربائي".

وفي النجف، أوضحت المصادر، أن "قوة أمنية وضمن حملة تفتيشية كبيرة تمكنت من اعتقال 5 قصابين في مدينة النجف بسبب بيعهم مواداً مسرطنة للمواطنين مثل (الشحم الصناعي)، وكذلك بيعهم لحوماً تالفة".

وبينت المصادر، أن "المتهمين ستحال أوراقهم إلى محكمة الجنايات خلال الأيام المقبلة، وقد يواجهون عقوبات جنائية تصل إلى السجن لأكثر من 5 سنوات".