العراق.. مراهقة تنهي حياتها بسبب نتيجة امتحان

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في النجف، يوم الخميس، بتسجيل حالة انتحار جديدة وسط مركز المحافظة، وفي ذي قار دفعت المشاكل العائلية امرأة إلى محاولة فاشلة للانتحار.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً أقدمت على الانتحار شنقاً بواسطة حبل داخل منزلها الواقع في حي السلام وسط مدينة النجف مركز المحافظة".

وبين المصدر، أن "سبب انتحار الفتاة يعود للضغوط النفسية التي تعرضت لها بعد رسوبها بامتحانات الصف الثالث متوسط مؤخراً"، مشيراً إلى أن "قوة أمنية حضرت إلى مكان الحادث ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية".

وفي محافظة ذي قار، سجلت الأجهزة الأمنية محاولة انتحار فاشلة شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، أن "امرأة في الثلاثينيات من عمرها أقدمت على الانتحار بطعن نفسها بواسطة سكين حادة في بطنها، لكن محاولتها باءت بالفشل، بعدما تمكن ذويها من إنقاذها ونقلها للمستشفى لتلقي العلاج".

وأوضح أن "سبب الانتحار يعود لمشاكل عائلية عانت منها المرأة في الآونة الأخيرة".

فيما أشار المصدر إلى أن "حريقاً اندلع في أرض زراعية بقضاء النصر شمالي محافظة ذي قار، دون معرفة أسبابه، أدى إلى إتلاف 30 شجرة مختلفة النوع، فيما تمكنت لاحقاً فرق الدفاع المدني من إخماد النيران".