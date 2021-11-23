العراق.. محافظتان تتقاسمان بقايا مخزون نهر فرعي متهالك

شفق نيوز/ اعلن مسؤول حكومي في ديالى، يوم الثلاثاء، عن خطة طارئة لتقاسم مخزون نهر العظيم "المتهالك" بسبب قلة الايرادات المائية بين محافظته ومحافظة صلاح الدين المجاورة.

وقال مدير ناحية العظيم عبد الجبار احمد العبيدي لوكالة شفق نيوز، إن "اتفاقاً تم بحضور ممثلين عن قيادة عمليات ديالى ومديرية الموارد المائية يقضي بتقاسم بقايا الايرادات المائية لنهر العظيم بين ديالى وصلاح الدين"، مبيناً أن "النهر يغذي المناطق الزراعية لجانبي صلاح الدين وديالى".

وأكد العبيدي أن "ايرادات نهر العظيم شبه خاوية بسبب قلة الايرادات الواردة من سد العظيم، والذي تناقص خزينه الستراتيجي من مليار ونصف المليار م3 الى 360 مليون م3".

ولفت العبيدي إلى أن "الحل الوحيد والمنقذ للواقع الزراعي لمناطق العظيم حصار الامطار لانقاذ عشرات الالاف من الاسر من كارثة معيشية واقتصادية جسيمة".

إلى ذلك اعرب مزارعون في ناحية العظيم عن عزمهم النزوح الى "المناطق الشمالية بحثاً عن مصادر زراعية بديلة للحصول على قوتهم المعيشي وتدارك كارثة الجفاف وعبورها".

ويعد نهر العظيم واحداً من اهم روافد نهر دجلة وينبع من محافظة السليمانية، ويقع مابين حوض تغذية الزاب الاسفل وسلسلة جبال حمرين وله 4 روافد هي خاصة جاي وطاووق جاي وطوز جاي وزغيتون جاي اضافة رافدان ثانويان.