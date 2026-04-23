العراق أمام "عجز" نصف الطاقة المطلوبة.. فجوة بـ 30 ألف ميغاواط تهدد صيف 2026

توقع مسؤولون في وزارة الكهرباء العراقية، يوم الخميس، أن تصل نسبة العجز في إمدادات الطاقة خلال الصيف المقبل إلى أكثر من 30 ألف ميغاواط، مما يؤكد استمرار الأزمة التي تشهدها البلاد منذ تسعينيات القرن المنصرم.

جاء ذلك خلال عقد لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، اجتماعا موسعا داخل مقر وزارة الكهرباء، في إطار دورها الرقابي والتشريعي لمتابعة ملف الطاقة ووضع حلول عملية لأزمة التجهيز، مع اقتراب ذروة الطلب خلال فصل الصيف.

وذكر بيان صادر عن اللجنة، أن أعضاءها ناقشوا مع مسؤولي الوزارة خطة تجهيز الطاقة الكهربائية لصيف 2026، حيث أشار المسؤولون إلى أن الإنتاج المتوقع سيتراوح بين 27 إلى 29 ألف ميغاواط، في مقابل حاجة فعلية تتجاوز 60 ألف ميغاواط، ما يعكس استمرار الفجوة في التجهيز.

بدورها طالبت اللجنة بتقديم خطة واضحة لساعات التجهيز ومعالجة الاختناقات في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، خاصة في ظل التحديات المالية وتراجع مستويات الجباية.

ووفقا للبيان فقد تناول الاجتماع ملف الوقود بوصفه أحد أبرز التحديات، في ظل الاعتماد على الغاز المستورد وتأثير تذبذب إمداداته على استقرار المنظومة، إلى جانب وجود محطات جاهزة للتشغيل لكنها متوقفة بسبب نقص الوقود.

وبهذا الصدد دعت اللجنة إلى تنسيق أعلى مع الجهات المعنية، خصوصا وزارة النفط، لإيجاد حلول استراتيجية تضمن استدامة التشغيل.