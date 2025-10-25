العراق أمام تحدٍ وجودي.. خبراء يطالبون بمجلس أعلى لحل أزمة المياه

كركوك – شفق نيوز

دعا خبراء متخصصون في ملف المياه، اليوم السبت، إلى تشكيل مجلس أعلى يعمل على حل الأزمة المتفاقمة في العراق، مشيرين إلى أن هذه الأزمة باتت تحدياً حقيقياً ووجودياً في البلاد.

وقال رئيس مركز كركوك للحوار والدراسات الاستراتيجية حسن توران، لوكالة شفق نيوز، إن "أزمة المياه لم تعد قضية خدمية أو قطاعية، بل باتت تمثل تحدياً وجودياً للعراق يتطلب تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية والدبلوماسية لمواجهته بجدية ومسؤولية".

وأضاف أن "العراق يواجه اليوم ضغوطاً متزايدة بسبب سياسات دول الجوار المائية، إلى جانب سوء إدارة الموارد الداخلية وغياب التنسيق بين المؤسسات المعنية"، مشدداً على أن "الحل يكمن في بناء رؤية وطنية موحدة تنطلق من مبدأ العدالة المائية والسيادة الوطنية، وتتبنى الحوار مع دول المنبع على أساس المصالح المشتركة".

ودعا توران إلى "تأسيس المجلس الأعلى للمياه ليكون مظلة وطنية تضم جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، إلى جانب مراكز البحث والمجتمع المدني، بهدف رسم سياسة مائية موحدة وتنسيق الجهود على المستوى الاتحادي والمحلي".

وأوضح، أن "المجلس يمكن أن يشكل نقطة تحول حقيقية في إدارة هذا الملف إذا ما أُسنِد إلى إرادة سياسية قوية ورؤية علمية واقعية".

من جانبه، قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون المياه طورهان المفتي، إن "المياه أصبحت قضية أمن قومي ترتبط بالغذاء والاقتصاد والتنمية والإستقرار السياسي".

وأوضح المفتي أن "العراق بحاجة إلى الانتقال من إدارة الأزمة إلى إدارة الموارد، من خلال اعتماد خطط استراتيجية طويلة الأمد تستند إلى بيانات دقيقة واستثمار التقنيات الحديثة في الري والزراعة".

وأشار المستشار إلى أن "التحديات المائية التي تواجه البلاد لا يمكن فصلها عن الواقع الإقليمي والسياسات المتبعة من قبل دول المنبع".

هذا وأقام مركز كركوك للحوار والدراسات الاستراتيجية، مساء اليوم السبت، ندوة حوارية موسومة "أزمة المياه في العراق… التحديات والفرص"، بحضور مستشار رئيس الوزراء لشؤون المياه طورهان المفتي، ونخبة من القيادات السياسية والاجتماعية، والكفاءات الأكاديمية، وعدد من المهتمين بالشأن العام.

وكانت وكالة شفق نيوز قد رصدت في تقارير وصور جوية مظاهر الجفاف وظهور جزر طينية في عدد من المناطق التي يمر بها نهري دجلة والفرات، فيما يعزو مختصون تفاقم الأزمة إلى تراجع الإطلاقات المائية من تركيا وارتفاع درجات الحرارة وتراجع معدلات الأمطار، محذرين من استنزاف المخزون الاستراتيجي للسدود إذا استمر الوضع الحالي دون حلول عاجلة.

ويعاني العراق من أزمة مائية استثنائية أدت إلى جفاف العديد من الأنهر الفرعية ومساحات شاسعة من الأهوار والمسطحات المائية إلى جانب انخفاض مناسيب المياه في السدود الخزنية، جراء شح الأمطار وحرمان تركيا من حصص العراق المائية.

وتعرض العراق إلى أربعة مواسم جفاف خلال الأعوام (2017، 2021، 2023، 2025)، وكان الجفاف الأخير هو "الأقسى منذ نحو 80 عاماً"، بحسب الخبير البيئي أحمد صالح.